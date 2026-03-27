Nubank no sufrió filtraciones de información sensible: Esto dijo a sus usuarios

Las alertas por posibles ataques de ciberseguridad o filtraciones de datos en entidades financieras suelen encender de inmediato la preocupación entre los clientes. En un entorno donde la digitalización del sistema bancario avanza rápidamente, cualquier señal de vulnerabilidad impacta directamente la confianza del usuario y la reputación de las compañías.
Precisamente, Nubank Colombia entró en el foco de la discusión luego de que se conocieran reportes sobre una presunta filtración de datos que involucraría información de miles de clientes.
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Aunque los detalles aún se manejan bajo carácter preliminar y no confirmado en su totalidad, la situación generó inquietud en el ecosistema financiero digital y obligó a la entidad a pronunciarse oficialmente.
De acuerdo con la información que circula en entornos de ciberseguridad, más de 30.000 registros asociados a procesos de cobranza habrían sido expuestos y estarían siendo ofrecidos en foros de la denominada web oscura por cerca de US$200 (alrededor de $730.000).
Estos datos incluirían información sensible como nombres completos, números de identificación, teléfonos, detalles de productos financieros, montos adeudados, fechas de pago y estados de mora.
Adicionalmente, los reportes señalan que la supuesta filtración también contendría información interna relacionada con campañas de recuperación de cartera, lo que indicaría un acceso profundo a sistemas utilizados en la gestión de cobranza.
Según lo conocido, el posible incidente no se habría originado directamente en la infraestructura tecnológica de Nubank, sino en plataformas operadas por terceros encargados de la gestión de cartera, entre ellos firmas como EmergiaCC y Conalcréditos.
Nubank fija postura y descarta acceso no autorizado a sus sistemas
Frente a este panorama, Nubank emitió un pronunciamiento oficial con el objetivo de aclarar el alcance de la situación y responder a la preocupación de sus usuarios. La entidad fue enfática en descartar una vulneración directa de sus sistemas.
“Uno de nuestros proveedores de cobranzas reportó un evento de ciberseguridad en una plataforma externa. Tan pronto conocimos la situación, activamos nuestros protocolos e iniciamos una investigación conjunta para determinar el alcance, en coordinación con autoridades”, señaló Nubank.
En esa misma línea, Nubank insistió en que la información comprometida no incluye elementos críticos que puedan poner en riesgo directo los recursos de los usuarios.
“Es fundamental precisar que la base de datos de dicho proveedor no contiene claves, contraseñas, ni información de productos de ahorro o depósitos y confirmamos que no se ha presentado ningún acceso no autorizado a los sistemas de Nu ni a la información financiera de nuestros clientes”, indicó la compañía en sus comunicado.
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La entidad también reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y habilitó sus canales de atención para resolver inquietudes. “La seguridad de nuestros usuarios es nuestra prioridad. Nuestros canales oficiales (chat, teléfono y correo electrónico) están a su disposición para resolver cualquier inquietud”, agregó.
Más allá del caso puntual, este episodio refleja una tendencia creciente en el sistema financiero: el aumento de riesgos asociados a la cadena de valor digital, donde proveedores tecnológicos y operativos se convierten en puntos críticos de seguridad.