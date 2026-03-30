Alkosto, Éxito y Olímpica aumentan importaciones de este producto: oportunidad para comprar barato 

Para millones de consumidores en Colombia, encontrar ofertas en grandes superficies como Alkosto, Éxito u Olímpica no es solo una preferencia, sino una estrategia.
Comparar precios, esperar temporadas clave y anticiparse a promociones se ha convertido en una práctica común, especialmente cuando se trata de productos de alto valor.
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Para ese tipo de comprador estratégico —que espera el momento adecuado para hacer una inversión relevante— hay un factor que empieza a inclinar la balanza: los grandes eventos globales.
Históricamente, el Mundial de fútbol no solo mueve emociones, sino también precios, inventarios y promociones en categorías específicas, convirtiéndose en una de las ventanas más relevantes para quienes buscan maximizar su dinero en productos de alto valor.
La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, ya empieza a generar movimientos en la cadena de abastecimiento y en las decisiones de las principales compañías del retail y la industria electrónica.
Grandes jugadores del comercio en Colombia como Colombiana de Comercio (matriz de Alkosto, Ktronix y Alkomprar), Almacenes Éxito y Supertiendas y Droguerías Olímpica han comenzado a ajustar sus estrategias de inventario, anticipándose a un incremento en la demanda que suele acompañar este tipo de eventos deportivos de escala global.
Importaciones de este producto se disparan en Alkosto, Olímpica y Éxito por anticipación al Mundial 2026
El fenómeno no es menor. De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en enero de 2026 las importaciones de televisores en Colombia alcanzaron los US$32,9 millones, lo que representó un crecimiento de 57,6 % frente al mismo mes de 2025, cuando estas compras externas sumaron US$20,8 millones.
En términos de unidades, el incremento también fue significativo: el país pasó de importar 113.854 televisores en enero de 2025 a 164.983 en el mismo mes de 2026, lo que equivale a un aumento de 44,9 %.
Este comportamiento refleja una clara anticipación de la industria y el comercio ante un pico de consumo que suele intensificarse en los meses previos al Mundial.
Entre los principales importadores se destacan Samsung, LG, Colombiana de Comercio, Olímpica, TCL Electronics, Hisense Colombia, Almacenes Éxito, Sodimac y Pricesmart Colombia.
Estas compañías han acelerado sus pedidos desde finales de 2025, consolidando una tendencia que, según el gremio, continuará en ascenso.
“Los primeros meses de 2026 e incluso los últimos del 2025, empiezan a marcar una tendencia de aumento de pedidos de televisores, por parte de los principales importadores de estos electrodomésticos. Todo impulsado por la Copa Mundial de la FIFA, que genera un incremento de consumo a nivel interno en Colombia, no solo en esta categoría, sino también en confecciones, textiles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y otro tipo de bienes electrónicos”, aseguró Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.
China y México dominan el abastecimiento del mercado
El directivo agregó que “esta tendencia nos muestra ya un patrón de comportamiento que seguramente irá en ascenso a medida que nos acerquemos a la fecha del inicio del torneo orbital”.
En cuanto al origen de los productos, México y China concentraron el 99,7 % de los envíos de televisores hacia Colombia en enero de 2026, consolidándose como los principales proveedores de esta categoría. A nivel interno, Bogotá, Antioquia y Atlántico lideraron las importaciones, evidenciando dónde se concentra la mayor demanda.
El comportamiento local también se alinea con tendencias globales. Según la firma de inteligencia de mercados TrendForce, en enero de 2026 se enviaron alrededor de 17 millones de televisores a nivel mundial, con un crecimiento mensual de 15,8 %, impulsado tanto por la reposición de inventarios como por la anticipación a posibles aumentos de precios.
Adicionalmente, Grand View Research estima que el mercado global de televisores alcanzó un valor cercano a los US$63.900 millones en 2025 y proyecta que llegará a US$93.460 millones en 2033, lo que evidencia una expansión sostenida de esta industria.
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Para el consumidor, este escenario tiene implicaciones directas. El aumento de inventarios en manos de grandes cadenas podría derivar en estrategias comerciales agresivas, descuentos anticipados y mayor disponibilidad de modelos, especialmente a medida que se acerque el inicio del Mundial.
De cara a los próximos meses, los expertos sugieren estar atentos a las campañas promocionales y a los ciclos de descuentos que suelen activarse en el primer semestre del año. La combinación entre alta oferta, competencia entre retailers y un evento global que dispara el consumo podría abrir una ventana clave para quienes buscan optimizar su presupuesto sin sacrificar calidad.