El fabricante de automóviles japonés Toyota anticipa un mejor desempeño comercial para 2026 en Colombia, en medio de un entorno económico que todavía mantiene algunas incertidumbres, pero con señales favorables para el consumo.
De acuerdo con directivos de la compañía, la marca proyecta un mercado con inflación ligeramente más alta, aunque con factores de contención como las tasas de interés y un índice de confianza del consumidor que se mantiene positivo, elementos que permitirían una recuperación gradual del sector automotor.
“Vemos cifras más positivas para 2026”, señalaron voceros de la compañía durante una presentación corporativa sobre el desempeño del negocio y las perspectivas del mercado que contó además con el lanzamiento del primer carro eléctrico del modelo bZ4X en el país.
Impacto en ventas tras salida de modelos clave
El año pasado fue particularmente retador para la marca en Colombia. En 2025, Toyota enfrentó cambios importantes en su portafolio tras la desincorporación temporal de modelos clave como Corolla y RAV4, vehículos que históricamente han representado una parte relevante de su volumen de ventas.
Esta situación, sumada a limitaciones de producción en plantas regionales, afectó el desempeño comercial. Entre los factores que incidieron estuvo un incidente en una fábrica de motores en Brasil que obligó a detener temporalmente la producción de modelos como Corolla Cross y Corolla Sedán.
Como resultado, las matrículas de la marca se redujeron frente a los niveles habituales que venía registrando en años anteriores.
Aun así, la compañía considera que mantiene una posición sólida en el mercado. “Orgánicamente consideramos que el tercer lugar es nuestra posición natural en el mercado colombiano”, indicaron los directivos.
Los modelos que lideran el portafolio de Toyota en Colombia
Actualmente, algunos modelos continúan impulsando el posicionamiento de la marca en diferentes segmentos.
En el de vehículos de pasajeros, el Corolla Cross se ubica como líder dentro de su categoría con cerca del 51 % de participación de mercado.
En el segmento de SUV compactos, que representa cerca del 46 % del mercado, Toyota también mantiene presencia relevante con modelos como Corolla Cross híbrido y Yaris Cross, impulsados por la creciente demanda de tecnologías híbridas.
En los segmentos de mayor tamaño destacan vehículos como Fortuner y Prado, mientras que en el mercado de pick-ups continúa sobresaliendo la Hilux, uno de los modelos más representativos de la marca en Colombia por su versatilidad para usos comerciales y empresariales.
Ventas corporativas y financiación ganan protagonismo
El canal de ventas corporativas y negocios especiales representó cerca del 13 % de las ventas totales de la marca en el país.
Dentro de esa categoría, modelos como Hilux, Prado y Fortuner son ampliamente utilizados por empresas de transporte, compañías de seguridad y otros sectores que requieren vehículos para operación en diferentes condiciones.
La financiación también está ganando peso dentro de las ventas. En 2024, el 45 % de los vehículos Toyota vendidos en Colombia se adquirieron mediante financiación, cifra que subió a 49 % en 2025 y continúa creciendo en 2026.
Actualmente, seis de cada diez Toyota financiados lo son a través de Toyota Financial Services, la financiera de la marca.
Como parte de su estrategia, la compañía prepara una renovación completa del proceso de financiación, que será 100 % digital, con el objetivo de simplificar la experiencia de compra y reducir trámites para los clientes.
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Crece el negocio de usados y servicios
Otro frente que ha venido ganando relevancia es el mercado de vehículos usados certificados Toyota.
Durante 2025, la marca alcanzó más de 1.150 unidades vendidas en este segmento, un récord para la red de concesionarios en Colombia. En el caso de los usados multimarca, las ventas superaron las 4.000 unidades.
Estos vehículos pasan por procesos de inspección de más de 150 puntos técnicos y cuentan con garantía extendida, lo que busca ofrecer mayor confianza a los compradores.
En paralelo, la marca continúa fortaleciendo su negocio de posventa y servicios, que incluye programas de mantenimiento, seguros y soluciones de movilidad.
Entre estas iniciativas se encuentran programas como el denominado Kinto, que permite el alquiler de vehículos por horas, días o meses, y Kinto One, una solución de suscripción para empresas que incluye mantenimiento, seguros y gestión administrativa del vehículo en un solo pago.
Movilidad y sostenibilidad, foco del avance
En el frente ambiental, Toyota reiteró su estrategia global hacia la carbono neutralidad al año 2050, con una apuesta por múltiples tecnologías para la transición energética.
La compañía destacó que su enfoque no se limita a una sola solución tecnológica, sino a un portafolio que incluye vehículos híbridos, eléctricos y otras alternativas, adaptadas a las necesidades de cada mercado.
En ese contexto, la marca también prepara la presentación de nuevos vehículos electrificados, incluyendo modelos 100 % eléctricos, que buscan ampliar su oferta de movilidad sostenible en el país.
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