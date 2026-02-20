Esto les deben pagar por vacaciones a los trabajadores en Colombia

Para calcular el pago de las vacaciones a los trabajadores en Colombia se toma como base el último salario fijo, que el empleador devengue en el momento de iniciar el descanso.
En este sentido, la ley es clara en que si el salario es variable se debe promediar lo devengado en el último año de servicios.
Lo anterior también sobre la base de que este pago de las vacaciones para los trabajadores en Colombia no tiene en cuenta el auxilio de transporte.
Esto último toda vez que este pago extra tiene como fin cubrir el traslado al trabajo, lo cual no ocurre durante el descanso acordado con el empleador.
Más detalles del pago de vacaciones a trabajadores en Colombia
La ley vigente también es clara en explicar que, por cada año de trabajo, el empleado tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas.
Ahora, puede pasar que los trabajadores en Colombia tengan periodos acumulados de años anteriores, razón por la que puede solicitar disfrutarlos de forma continua.
La empresa, en todo caso, tiene la potestad de decidir cuándo otorga las vacaciones, siempre que avise al trabajador con 15 días de antelación.
De esta manera, si la ausencia prolongada del empleado afecta la operación, la empresa puede negar el disfrute de todos los días acumulados.
Finalmente, la ley establece que los trabajadores en Colombia deben disfrutar al menos 6 días hábiles continuos de vacaciones al año. Los días restantes pueden acumularse hasta por dos años.
O, así mismo, existe la posibilidad de acordar el pago de hasta la mitad de las vacaciones en dinero, siempre y cuando la otra mitad se complete con descanso físico obligatorio.