Centrales obreras ven inamovible esta petición para el salario mínimo en Colombia

Gobierno Petro, empresarios y trabajadores ya se sentaron para revisar el fallo del Consejo de Estado que suspende los efectos del incremento del salario mínimo en Colombia decretado para este año.
De acuerdo con el Gobierno, se va a expedir la normativa para que el alto tribunal revise los argumentos por los cuales se tomó la decisión de un aumento de 23 %.
Mientras esto ocurre, las centrales obreras, en representación de los trabajadores, señalaron que cualquier revisión que se haga del decreto no puede desembocar en una reducción del salario mínimo.
Lo anterior teniendo en cuenta que los trabajadores ya cuentan con este presupuesto y, al mismo tiempo, se considera un derecho adquirido.
Lo que piden los trabajadores para el salario mínimo en Colombia
Por lo anterior, dicen, el pago debe mantenerse, al menos, en los $2.000.000 incluyendo lo que se reconoce por el auxilio de transporte.
Los empresarios del país concuerdan en que es necesario mantener el pago, a pesar de que han sido insistentes en que el aumento del salario mínimo en Colombia fue desproporcionado y generará más desempleo.
Fenalco señaló que, como está hoy pensado el pago a los trabajadores, hay unos 700.000 puestos formales de trabajo que estarían en riesgo.
Se espera que en las próximas horas el gobierno del presidente Petro dé a conocer el decreto transitorio sobre lo que pasará con el mínimo, mientras se espera la decisión de fondo del Consejo de Estado.