Trabajadores en Colombia tendrán contrato a término indefinido si cumplen alguna de estas condiciones

La reforma laboral impuso una serie de importantes modificaciones para los trabajadores en Colombia, así como los mecanismos de vinculación.
Los contratos a término fijo tendrán cambios y pasarán a ser vínculos a término indefinido cuando se cumpla con una serie de requisitos y renovaciones.
Las modificaciones, dice la reforma, buscan mejorar las condiciones vinculación y formalización para los trabajadores en Colombia, sobre todo aquellos que se emplean por cuenta propia o son independientes.
Uno de los cambios esenciales se centra entonces en que los contratos a término fijo (incluyendo su duración inicial y todas sus prórrogas) no pueden superar los 4 años.
Lo anterior quiere decir que, si el vínculo laboral continúa después de este plazo, se convierte automáticamente en contrato a término indefinido.
Lo que cambia para los trabajadores en Colombia
Ahora, si se firman contratos por periodos inferiores a un año, estos pueden prorrogarse sucesivamente, pero desde de la cuarta prórroga, el contrato debe tener una duración mínima de un año.
Aclarando que el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito. Ahora, si se pacta de manera verbal, la ley asume que la relación es a término indefinido desde su inicio.
Una de las claridades más importante se centra en que el límite de los cuatro años para contratos vigentes, de los trabajadores en Colombia, comienza a contabilizarse a partir de la entrada en vigor de la ley o desde la renovación que ocurra bajo la nueva vigencia.
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Al tiempo que no se suman los años trabajados antes de la reforma para «convertir» automáticamente un contrato, pero sí limitan las renovaciones futuras.