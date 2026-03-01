Esto es lo mínimo que debe descansar un trabajador en Colombia entre turnos de trabajo

La reforma laboral aprobó importantes modificaciones también para la distribución de los turnos que debe cumplir un trabajador en Colombia.
Adicionalmente, la reforma impuso puntos muy claros sobre los tiempos de descanso que se les deben garantizar a los empleados, incluyendo el máximo permitido para cumplir con funciones contractuales al día y semana.
Un trabajador en Colombia, sin extras, hoy cumple una jornada laboral de 44 horas, límite que pasará a ser de 42 horas desde el próximo 16 de julio.
En el marco de las nuevas regulaciones, es importante que un empleado, entre el fin de un turno y el inicio del siguiente, debe tener un descanso mínimo de 12 horas continuas.
Otras garantías para el trabajador en Colombia
Al tiempo que, independientemente de la organización de sus turnos dentro de la empresa, siempre debe garantizarse un día de descanso, que puede ser el domingo u otro a convenir.
Una de las prohibiciones importantes del nuevo código sustantivo del trabajo explica que no se permite que un empleado doble turno (trabajar mañana y tarde seguidos) si esto implica superar las 9 horas diarias o invadir el tiempo de descanso obligatorio.
Cualquier relación de horas extra, entre un trabajador en Colombia y la empresa, debe ser rigurosamente registrada por los empleadores.
Recomendado: Salario mínimo: advierten aumento excesivo podría afectar a las pymes
Los pagos deben reflejarse, indica la respectiva norma, en la quincena que se paga al empleado o en el salario mensual, en caso de que sea ese el modo de pago.