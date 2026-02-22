El Gobierno Nacional expidió el nuevo decreto con el cual se fija de manera transitoria el aumento del salario mínimo para el 2026. El documento mantiene el incremento del 23 % mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo respecto a su legalidad.
Si bien en esta normativa el Ejecutivo profundiza en los parámetros técnicos que tuvo en cuenta para realizar el ajuste, aún se mantienen algunas preocupaciones respecto a los efectos que este tendrá sobre la inflación y el mercado laboral.
En entrevista con ‘EL TIEMPO’, la nueva directora de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, se refirió al alza, haciendo énfasis en que un aumento de esta magnitud podría impactar a los trabajadores del territorio nacional.
“Un aumento excesivo del salario mínimo perjudica a muchos trabajadores del país porque la mitad de ellos ganan menos que el salario mínimo, y un porcentaje alto gana la mitad o menos”, destacó.
Meléndez también señaló que el ajuste salarial podría incidir en la operatividad de los pequeños negocios, considerando los costos laborales que un incremento de este tipo implica.
“Estamos generando un mundo en el cual cada vez es más difícil para los negocios pequeños operar dentro de la ley. Un aumento como este incrementa la informalidad y amplía la brecha para que la gente pueda formalizarse”, añadió.
Senda de crecimiento
En esa conversación, la directora del centro de pensamiento se refirió al crecimiento de la economía colombiana, el cual cerró el 2025 en 2,6 %. La cifra se ubica por debajo de las expectativas de los analistas y dejó una inquietud creciente por la posible pérdida de impulso de la actividad económica para los meses que vienen.
“Si queremos una senda distinta de desarrollo, el país tiene que crecer más. Detrás de ese dato hay un crecimiento impulsado por consumo, mientras sectores de gran calado, como el minero-energético y la construcción, están enredados”, destacó Meléndez.
De igual forma, mencionó que se ha venido evidenciando una desaceleración en la inversión, lo que se va a traducir en grandes retos en materia de crecimiento.
Además, resaltó que los desafíos en el corto plazo se concentran en fortalecer el tejido de pequeñas y medianas empresas, y apuntan a la educación y la innovación.
“En el largo plazo, el reto está en la educación y en la innovación. Hay que volver a trabajar por un sistema educativo que permita que la gente logre un buen enganche en el mercado laboral, y lograr que entremos en una senda real de innovación”, indicó.
