Salario mínimo impulsaría el PIB, pero disparará la inflación y las tasas: Oxford Economics

De acuerdo con las proyecciones de Oxford Economics, la economía colombiana se encamina hacia un crecimiento del 3,5 % en 2026, una cifra que supera en 0,7 puntos porcentuales el consenso del mercado (2,8 %).
Este dinamismo estará impulsado primordialmente por un incremento del 23 % en el salario mínimo, el cual estimulará con fuerza el gasto de los hogares. Sin embargo, este optimismo viene acompañado de advertencias sobre desequilibrios macroeconómicos que marcarán un punto de inflexión para el país.
El aumento histórico del salario mínimo bajo la administración actual actuará como un catalizador para el consumo privado, el cual se espera que crezca un 4,8 % en 2026. No obstante, este fuerte estímulo a la demanda doméstica generará presiones inflacionarias significativas.
Oxford Economics prevé que la inflación, que cerró 2025 en un 5,1 %, escale hasta el 6,3 % al finalizar 2026, situándose muy por encima del rango meta (2 % al 4 %).
Ante este escenario, se anticipa que el Banco de la República se vea obligado a iniciar un nuevo ciclo de endurecimiento monetario, con incrementos de hasta 125 puntos básicos (pb) en la tasa de intervención, llevándola al 10,5 % durante el año. Esto tras el ajuste de la primera Junta Directiva del año (+100 pb).
Vale la pena recordar que las proyecciones del mercado anticipan que la tasa de política monetaria llegue incluso hasta el 12 %.
Sostenibilidad fiscal en deuda
La situación de las finanzas públicas sigue siendo un foco de preocupación para Oxford Economics, que proyecta un déficit fiscal del 7,1 % del PIB para 2026, superior al objetivo gubernamental del 6,2 %. Esta brecha se explica por el rechazo de reformas tributarias en el Congreso y la posible anulación de medidas de emergencia por parte de la Corte Constitucional.
Su informe advierte que Colombia ha fallado en consolidar su postura fiscal tras la pandemia.
Por otro lado, la firma cree que la dependencia de las exportaciones de hidrocarburos (que representan el 35 % del total de exportaciones de bienes) sigue siendo una vulnerabilidad estructural.
La prohibición de nuevos proyectos de exploración petrolera y gasífera impuesta por el gobierno actual amenaza las reservas y los ingresos fiscales a largo plazo. No obstante, la firma de asesoría prevé que esta prohibición podría ser revertida por un eventual gobierno de corte más ortodoxo a partir de agosto de 2026.
Respecto a la deuda, se espera que se estabilice en un 64 % del PIB entre 2027 y 2029. Este resultado depende directamente de que el nuevo gobierno que asuma el poder en agosto de 2026 implemente una consolidación fiscal y logre una recuperación del balance primario. Esta cifra es más optimista que la del Gobierno, que prevé llegar al 66 % del PIB en 2027 antes de descender levemente, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La firma señaló que para detener el aumento de la deuda será imperativo generar un superávit primario bajo la próxima administración. Se proyecta que el balance primario pase de un déficit del -2,3 % en 2026 a un superávit del 1,3 % en 2028.
Sin embargo, existe un riesgo significativo de que estas proyecciones no se cumplan si gana un gobierno de continuidad (Ivan Cepeda), lo que podría retrasar la consolidación fiscal y aumentar los costos de endeudamiento.
Así, el riesgo de crédito soberano de Colombia se califica con 5,1/10, situándose cerca del promedio de los mercados emergentes (5,3). Respecto al riesgo general, el país tiene una calificación de 4,7/10, lo cual es inferior al promedio de los mercados emergentes (5,5). Esto sitúa al país en la posición 60 de 164 naciones analizadas, donde una puntuación más alta representa un mayor riesgo.
En cuanto al mercado cambiario, aunque el peso colombiano mostró fortaleza en 2025, se espera una reversión hacia sus niveles fundamentales durante 2026.
Las proyecciones de la firma sitúan la tasa de cambio promediando los $4.140 por dólar al cierre de ese año, influenciada por la incertidumbre electoral y el debilitamiento de factores temporales como la repatriación de divisas por emisiones de bonos gubernamentales.
Caída de la fuerza laboral limitará el crecimiento económico a largo plazo
Mirando hacia el futuro a largo plazo, el informe advierte sobre un declive en el crecimiento potencial de Colombia, que pasaría de un promedio de 2,6 % en la década actual a solo un 1,2 % anual para la década de 2050. El principal responsable es la caída en la oferta de fuerza laboral.
Oxford Economics alertó sobre el envejecimiento demográfico, derivado de una tasa de natalidad por debajo del nivel de reemplazo, el cual está provocando que el crecimiento de la población en edad de trabajar se desacelere mientras aumenta la tasa de dependencia de la vejez. Este fenómeno pondrá una presión adicional sobre el gasto público y los ingresos tributarios en las próximas décadas.
