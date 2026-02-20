El Ministerio de Vivienda publicó un borrador de decreto con el que se modificaría el tope general del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). La normativa establecería que la venta de estos inmuebles ya no se haga en salarios mínimos, sino en pesos.
De acuerdo con el borrador, el precio máximo de la vivienda VIS se fijaría en 135 salarios mínimos, mientras que para la vivienda VIP sería de 90 salarios mínimos. En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el decreto puntualiza que el valor de la Vivienda de Interés Social Rural será de 280 salarios mínimos por cuenta de las condiciones de este territorio.
De esta manera, no solo se unifica un valor máximo, sino que también se deindexa el precio al momento de la compraventa para que esta se defina en pesos y no en salarios mínimos.
El texto también establece que el oferente o vendedor deberá informar “de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos” el precio total de la vivienda VIS o VIP desde el momento en el que el comprador manifieste su voluntad de adquirir el inmueble “mediante separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario, opción de compra o documento equivalente”.
De igual forma, aclara que el valor fijado constituirá el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización, y no puede exceder el equivalente del tope máximo al momento de su adquisición o adjudicación.
Destacado: Procuraduría pone la lupa a decreto que ajustaría precios de vivienda VIS por posible impacto a colombianos
Respecto a control y vigilancia, el borrador menciona que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) será la entidad encargada de monitorear su cumplimiento.
Cabe recordar que la cartera de Vivienda había señalado que con esta medida se busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de esos inmuebles por cuenta del incremento salarial. La idea con esto también es la de limitar cualquier ajuste a variables relacionadas con los costos de construcción, siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.
En esa misma línea, la SIC había advertido que la publicación de precios de vivienda en salarios mínimos u otras unidades distintas a la moneda legal podría inducir a error o confusión, al no reflejar de manera precisa el valor real del inmueble ni permitir una comparación objetiva entre las ofertas del mercado.
Consulte el borrador de decreto completo en este enlace: https://es.scribd.com/document/1000898375/Borrador-de-decreto-topes-vivienda-VIS-y-VIP