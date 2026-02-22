Estados Unidos impulsó récord de remesas a Colombia en 2025

Colombia cerró 2025 con un nuevo máximo en remesas: el país recibió US$13.098 millones, un crecimiento de 10,6 % frente a 2024, cuando se registraron US$11.843 millones. Estos recursos se han convertido en uno de los flujos externos más relevantes para la economía: equivalen a cerca del 3 % del PIB, tanto en 2024 como en 2025.
El dato hace parte del más reciente informe del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) de Migración Colombia, con base en información del Banco de la República. Para la entidad, el crecimiento de las remesas confirma que la migración no solo es movilidad de personas, sino también una red de vínculos económicos que conecta territorios de origen y destino.
En la práctica, este dinero, que llega a hogares específicos y no a toda la población, sirve como soporte para consumo, pago de arriendos y deudas, salud y educación. Según Migración Colombia, si las remesas que llegan al país se distribuyeran entre toda la población, el monto equivale a unos US$247 per cápita.
EE. UU. sigue siendo el gran motor
Estados Unidos se mantuvo como principal país de origen de las remesas hacia Colombia. En 2024, desde ese mercado se enviaron US$6.298 millones, la cifra más alta del periodo analizado (2018-2025). Y a septiembre de 2025 ya se acumulaban US$4.853 millones, un desempeño consistente con el peso que tiene ese país como destino de colombianos con motivo de viaje “residente”.
Las remesas no dependen únicamente de cuántas personas salen, sino también de su inserción laboral y estabilidad financiera en el exterior. Dicho de otra forma, con redes migratorias más consolidadas, el envío de dinero tiende a volverse más frecuente y, en muchos casos, más formal.
El informe también relaciona el comportamiento de remesas con el aumento de los flujos migratorios. Entre 2018 y 2025 se contabilizaron más de 119 millones de movimientos de entrada y salida del territorio nacional, mientras que el país acumuló ingresos por remesas superiores a US$73.684 millones.
Valle del Cauca lidera por regiones
En el mapa interno, el impacto es especialmente fuerte en algunas economías regionales. Entre enero y septiembre de 2025, el Valle del Cauca recibió US$2.525 millones, consolidándose como el departamento con mayor ingreso por remesas. En ese mismo periodo, concentró el 12,28 % de los flujos de salida de colombianos migrantes a través del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
Detrás se ubicaron Cundinamarca con US$1.590 millones y Antioquia con US$1.545 millones (enero-septiembre de 2025). En varias regiones del país las remesas ya operan como un ingreso que sostiene consumo y, en algunos casos, dinamiza sectores como comercio, vivienda y servicios.
También crecen los envíos desde Colombia hacia Venezuela
El informe también incluye otro dato relevante: el aumento de remesas desde Colombia hacia Venezuela. Los egresos pasaron de US$0,06 millones en 2018 a US$48 millones a septiembre de 2025, en un contexto en el que la población venezolana en Colombia se acerca a 3 millones.
Migración Colombia vincula este comportamiento con la regularización y la mayor integración económica con el vecino país. Tras la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) en 2021, los envíos crecieron 2.108 % y alcanzaron US$2,65 millones ese año. Luego siguieron al alza: US$26 millones en 2023 y US$42 millones en 2024 gracias al acceso al sistema financiero formal.