Los dos días de descanso que podrán pedir los trabajadores en Colombia: Se debe cumplir requisito clave

Los trabajadores en Colombia, de acuerdo con la reforma laboral aprobada por el Congreso de la República, pueden solicitar dos días de descanso remunerado, al año, si cumplen con algunos requisitos, aprobados estos también en la ley.
El beneficio, indica la norma, busca ser un incentivo para el aprovechamiento del tiempo libre de los empleados, sin que esto afecte su salario.
Los trabajadores en Colombia podrán pedir dos días de descanso por certificar, ante la misma empresa, el uso de la bicicleta como medio de transporte para trasladarse de la casa al trabajo o viceversa.
Según la misma reforma laboral, este beneficio aplica para que el trabajador tenga un día de reposo por semestre acordado con el empleador con miras a que no se vea afectado el desarrollo de las actividades de las empresas.
¿Cuándo aplica como obligación estos días de descanso para los trabajadores en Colombia?
Aclara en ese sentido la norma que la forma de certificar el uso debe ser acordada con el empleador, lo que podría incluir los registros de asistencia, acuerdos escritos, o sistemas de seguimiento, dependiendo de la empresa y la reglamentación.
Sobre si este beneficio es ya obligatorio para las empresas, la ley avalada indica que, durante el primer año de vigencia de la Ley, la implementación de este día de descanso para los trabajadores en Colombia será optativa para las empresas.
Sin embargo, también se lee en la norma, a partir del segundo año de vigencia se vuelve de obligatorio cumplimiento o se podrían imponer sanciones y compensaciones a favor de los trabajadores en Colombia.
Este beneficio aparece como reemplazo al día de la familia que perdieron los trabajadores dada la reducción de la jornada laboral máxima a trabajar a la semana, beneficio que dejará de otorgarse una vez la empresa aplique la jornada máxima de 42 horas.