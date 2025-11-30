Empleo asalariado crece más que el cuenta propia en Colombia, aunque el país sigue rezagado en la región

El mercado laboral colombiano ha mostrado un mejor dinamismo este año respecto a los anteriores debido principalmente al buen desempeño del segmento asalariado, que se compone de los trabajadores formales del sector público y privado.
Así lo destaca el más reciente Reporte del Mercado Laboral del Banco de la República, que da cuenta de que entre junio y agosto de 2025 el empleo asalariado creció un 4,3 % anual mientras el no asalariado solo aumentó un 1,4 %, es decir, el de los trabajadores por cuenta propia (independientes, emprendedores y autónomos).
Este análisis contrasta el hecho de que este año se ha evidenciado en varias ocasiones que el mayor crecimiento en la ocupación se dio en los trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con el DANE. De hecho, en octubre, el 66 % de los nuevos puestos de trabajo correspondieron a esta categoría (651.000 personas).
El ‘boom’ asalariado y la caída de la informalidad
Según el análisis del Banco de la República, el repunte del segmento asalariado, que había pasado por un periodo de estancamiento, fue crucial, pues contribuyó con siete de cada diez nuevos puestos de trabajo generados en el último año.
Este crecimiento más acelerado del empleo asalariado y formal ha tenido un impacto directo en las métricas de calidad laboral. Así, la tasa de informalidad se corrigió anualmente en -0,8 puntos porcentuales (pp), ubicándose en el 55,3 % a nivel nacional en agosto.
Del mismo modo, fuentes de demanda laboral, como los índices de vacantes del Servicio Público de Empleo y los avisos clasificados, también muestran un mejor desempeño del empleo asalariado y entregan señales de que la tendencia decreciente de mediano plazo en las vacantes parece revertirse.
El balance de expectativas de contratación de empleo en el corto y mediano plazo también se encuentra en terreno positivo. De hecho, la diferencia entre las empresas que esperan incrementar su nómina y las que no mostró con corte a agosto el valor más alto desde el segundo trimestre de 2023, según la Encuesta Trimestral de Expectativas Económicas del Banco de la República.
La combinación de una mayor demanda laboral (aumento de vacantes) y las menores tasas de desempleo, sugieren que el mercado laboral se encuentra estrecho, dada la escaza dificultad para llenar puestos de trabajo disponibles.
El reto de combatir la informalidad
A pesar de la reciente mejora en la dinámica interna, el mercado laboral colombiano presenta un segundo rasgo distintivo: el bajo peso del segmento asalariado dentro de la población ocupada en comparación con otros países latinoamericanos, según el BanRep.
En un análisis comparativo con las principales economías de la región, Colombia y Perú registran tasas de ocupación asalariada similares, cercanas al 35 %. Este nivel se encuentra aproximadamente 5 pp por debajo del promedio regional. Países como Chile y México, en contraste, presentan tasas asalariadas cercanas al 42 %.
Colombia se caracteriza por una mayor proporción de empleo no asalariado (un 25 % de la población en edad de trabajar), superando el promedio regional y solo siendo inferior a Perú (30 %). Esta preponderancia del empleo no asalariado es especialmente visible entre los hombres.
En esencia, aunque la tasa de ocupación colombiana converge al promedio regional, el país se distingue por la alta proporción de empleo no asalariado y, en contraste, una baja proporción de empleo asalariado, de acuerdo con Reporte del Mercado Laboral del banco central.
Proyecciones de un desempleo a la baja
Consistente con este mejor desempeño del mercado laboral, los pronósticos de la tasa de desempleo para el promedio del año 2025 fueron revisados a la baja por el Banco de la República.
Teniendo en cuenta los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y un ajuste por dominios geográficos, se espera que la tasa de desempleo se ubique este año en promedio entre el 8,6 % y el 9,3 %, con un 9 % como valor más probable.
Estos pronósticos sugieren que el mercado laboral colombiano sigue presentando presiones inflacionarias. La brecha de desempleo respecto a la tasa no inflacionaria (Nairu), proyectada en -1,7 pp para 2025, es la más negativa frente a reportes anteriores, lo que indica un mercado cada vez más apretado.