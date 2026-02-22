Esto les deben pagar a los trabajadores en Colombia cuando hay despido sin justa causa

De acuerdo con la normativa vigente, los trabajadores en Colombia tienen una serie de derechos cuando son despedidos sin justa causa.
Además de las liquidaciones correspondientes, tienen a su favor una serie de indemnizaciones que se fijan con base en el salario y el tiempo que desempeñó labores.
El despido sin justa causa para los trabajadores en Colombia no tuvo mayores modificaciones por cuenta de la reforma laboral, salvo en algunos procesos de notificación.
¿Qué se paga a los trabajadores en Colombia despedidos sin justa causa?
- Salarios pendientes: Días trabajados del último mes, junto con recargos nocturnos, horas extra, dominicales
- Prima de servicios: Un mes de salario por cada año trabajado (o proporcional)
- Cesantías: Un mes de salario por cada año trabajado
- Intereses sobre cesantías: Corresponden al 12 % anual sobre el saldo de las cesantías liquidadas
- Vacaciones: El pago en dinero de los días de descanso no disfrutados
Sobre las indemnizaciones por no tener justa causa varían y dependen del tiempo que desempeñaron los trabajadores en Colombia funciones contractuales.
Para salarios menores a 10 salarios mínimos, después del primer año de servicio son 20 días por año adicional. Mientras que arriba de los 10 salarios mínimos son 15 días por año adicional.