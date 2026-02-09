Bogotá dará hasta $800.000 por trabajador para evitar despidos en microempresas

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, puso en marcha la estrategia Salvavidas al Empleo, una medida temporal y focalizada que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas.
El programa contempla un apoyo económico por cada trabajador o trabajadora formal que devengue un salario mínimo, cuyo monto varía según el sexo registrado en la cédula: $800.000 para mujeres, personas trans y no binarias, y $700.000 para hombres.
“Somos conscientes el reto que implica mantener a los empleados formales que ganan el salario mínimo para una microempresa. La apuesta que hemos organizado y diseñado busca generar un salvavidas a ese empleo. Darles un apoyo temporal a las micro y pequeñas empresas para que mantengan y no despidan a sus trabajadores”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.
El mandatario aseguró que se entregarán 10.000 incentivos para apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas con el propósito que cada trabajador que recibe un salario mínimo mantenga su empleo y siga generando ingresos para su familia.
¿Cómo acceder a los $800.000?
Para acceder a este incentivo, las micro y pequeñas empresas deben estar legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá, contar con residencia y operación efectiva en Bogotá D. C., y pertenecer a los sectores de alojamiento y servicios, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, así como transporte y almacenamiento.
Además, no deben ser empresas unipersonales, por lo que deben contar con al menos dos empleados formales, y los y las trabajadoras postuladas deben devengar el salario mínimo.
“Nuestro deber como ciudad es anticiparnos a los efectos reales de las decisiones económicas y actuar para que el ajuste del salario mínimo no se traduzca en desempleo, informalidad o mayores costos de vida. Para garantizar una focalización efectiva, el incentivo establece topes máximos por empresa: hasta cinco trabajadoras y trabajadores en microempresas y hasta diez en pequeñas empresas.”, señaló María del Pilar López, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes, 27 de febrero de 2026 y deberán presentar la siguiente documentación:
1. Copia del RUT de la empresa.
2. Copia de los contratos de trabajo de empleadas o empleados a postular en donde consten fechas de vigencia y que la remuneración es equivalente a un (1) Salario Mínimo Legal Vigente.
3. Copia de cualquiera de los documentos de identidad de los empleadas o empleados a postular.
4. Certificación bancaria de la empresa. Durante marzo se notificará a las empresas que cumplieron los requisitos y quedaron habilitadas para acceder al incentivo.
Entre el 1 y el 15 de abril, las empresas seleccionadas deberán presentar la información de los pagos de seguridad social correspondientes a febrero y marzo de cada trabajadora y trabajador postulado al programa. Los pagos del incentivo se realizarán a partir de abril, una vez los empresarios presenten la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).