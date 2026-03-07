Con nuevo salario, trabajadores en Colombia deben hacer otras cuentas para pago extra

Los trabajadores en Colombia que reciben un salario mínimo, del orden de $1.750.905, deben hacer nuevas cuentas para saber cuál es el pago que reciben por las dos primas que se entregan a lo largo de este año.
Varios son los puntos que deben tenerse en cuenta en ese sentido, toda vez que se debe sumar el auxilio que reciben estos asalariados por concepto del auxilio de transporte.
Los trabajadores en Colombia que ganen un salario mínimo con auxilio ($2.000.000), y trabajen todo un año recibirán, $1.000.000 como prima y sobre ese pago no se deberán hacer descuentos para los compromisos obligatorios que se hacen en salud y pensión.
Así mismo, si la persona cumplió funciones contractuales menos de los 180 días del semestre (por ejemplo, entró a trabajar en marzo), solo se deben contar los días exactos y aplicar la misma fórmula.
Plazos para pagar la prima a los trabajadores en Colombia este año
Para los trabajadores en Colombia que reciben horas extra, recargos nocturnos (que en 2026 inician a las 7:00 p.m.) o comisiones, se debe sacar el promedio de lo devengado en el semestre para usarlo como base.
Indica la ley que las fechas límite de pago son:
- Primer semestre: A más tardar el 30 de junio
- Segundo semestre: A más tardar el 20 de diciembre
Recomendado: El día de descanso que podrán pedir los trabajadores en Colombia después de mitad de año
Finalmente, aclara la ley que solo se incluye el auxilio de transporte en el cálculo para los trabajadores en Colombia que ganan hasta dos salarios mínimos ($3.501.810 en 2026). Si el sueldo supera este monto, el auxilio no se suma a la base de la prima.