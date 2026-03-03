A miles de trabajadores en Colombia les subirán el salario casi 9 %: Orden ya fue emitida

Los salarios de miles de trabajadores públicos aumentarán considerablemente dada una nueva orden emitida este 3 de marzo, pero que se venía revisando desde inicios de febrero.
El incremento está bastante más arriba del dato de inflación, pero sigue siendo mucho más bajo que el 23 % decretado por el gobierno Petro para el salario mínimo.
El incremento será del 8,6 % y aplica para los trabajadores públicos (oficiales) de la Alcaldía de la ciudad de Cali, lo anterior se fijó teniendo en cuenta un aumento de la inflación del 5,10 % más 3,5 % otorgado en convenciones colectivas.
De acuerdo con la Alcaldía de Cali, el acto administrativo dispone la remisión correspondiente a las dependencias competentes para su implementación, entre ellas Hacienda, Desarrollo e Innovación Institucional y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “garantizando su adecuada aplicación”.
¿Pagos de nuevos salarios a estos trabajadores públicos en Colombia serán retroactivos?
“Con esta decisión, la Administración Distrital reafirma su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos convencionales y con el bienestar de los trabajadores oficiales del Distrito”.
Los trabajadores públicos oficiales en Cali pueden consultar el texto completo del Decreto No. 4112.010.20.0200 de 2026 para ampliar la información sobre el alcance del mismo.
Recomendado: Empleadas domésticas en Colombia deberán tener nuevo registro que impone nueva y rigurosa Ley
Finalmente, la Alcaldía de esa ciudad confirmó que el aumento en el salario de estos trabajadores tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2026.