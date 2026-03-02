Empleadas domésticas en Colombia deberán tener nuevo registro que impone nueva y rigurosa Ley

Las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia experimentarán ajustes relevantes con la entrada en vigor de la reforma laboral. El nuevo marco normativo refuerza las obligaciones de los empleadores y consolida medidas orientadas a formalizar este tipo de vinculación, con el propósito de garantizar protección social y condiciones adecuadas de trabajo.
En este contexto, uno de los aspectos centrales es la afiliación obligatoria a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). El Ministerio del Trabajo ha reiterado que esta exigencia forma parte de las disposiciones encaminadas a dignificar el empleo doméstico y a equiparar sus garantías con las de otros sectores productivos.
La obligación de afiliación aplica a todas las personas que desempeñen labores del servicio doméstico, sin distinción del tipo de jornada. Esto incluye a quienes trabajan tiempo completo, por días o bajo esquemas de medio tiempo. La responsabilidad de realizar el trámite recae exclusivamente en el empleador, quien debe gestionar la inscripción desde el inicio de la relación laboral.
De acuerdo con los lineamientos oficiales, la afiliación al sistema de riesgos laborales debe efectuarse desde el primer día de trabajo. Esta medida responde a la naturaleza de las actividades domésticas, que pueden implicar riesgos asociados a la manipulación de herramientas, el uso de productos químicos, la preparación de alimentos, la limpieza en alturas o el traslado de objetos pesados, entre otros.
La cobertura de la ARL contempla la atención de accidentes laborales y enfermedades derivadas de la actividad desempeñada, así como el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas cuando haya lugar.
¿Qué sanciones reciben quienes incumplan en afiliación de ARL a empleadas domésticas?
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear consecuencias legales y financieras. Entre ellas se encuentran multas y procesos de fiscalización adelantados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), además de eventuales actuaciones administrativas por parte del propio Ministerio. Estas entidades tienen la facultad de verificar que los empleadores cumplan con el pago de aportes y con la afiliación al sistema de seguridad social integral.
Asimismo, si ocurre un accidente laboral y la trabajadora no se encuentra afiliada a una ARL, el empleador deberá asumir directamente los costos derivados del evento. Esto incluye gastos médicos, tratamientos, incapacidades y, en los casos en que se configure una pérdida de capacidad laboral significativa, el pago de una pensión de invalidez conforme a la legislación vigente.