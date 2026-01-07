Noticias sobre reforma laboral

Los cuatro nuevos permisos remunerados que tendrán los trabajadores en Colombia desde este año

Por cuenta de la reforma laboral, los trabajadores en Colombia tendrán una serie de nuevos permisos.

Por: -
trabajadores en Colombia
Trabajadores en Colombia. Imagen: Tomada en cuenta oficial de X de la Alcaldía de Cali

Compártelo en:

Los trabajadores en Colombia contarán con nuevos permisos remunerados a cuenta de lo que aprobó el Congreso de la República a través de la reforma laboral.

Los cambios aplican para los empleados y los empleadores deben garantizar los permisos, esto sin tener la capacidad de aplicar sanciones o compensaciones a favor de las empresas.

trabajadores en Colombia
Trabajadores y pensionados en Colombia. Imagen: Alcaldía de Ibagué

Aclara la norma que estos beneficios para los trabajadores en Colombia aplican en casos específicos y restablecen derechos perdidos por los empleados con las recientes modificaciones al código sustantivo del trabajo.

Los permisos incluyen, dice la ley que aplica desde enero del 2026, temas a atender por dependientes del empleado, incluyendo a padres e hijos.

trabajadores en Colombia
Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Alcaldía de Pereira

¿Cuáles son los nuevos permisos remunerados para los trabajadores en Colombia?

1. Citas médicas y emergencias

El trabajador tiene el derecho de asistir a citas médicas programadas o de urgencia sin que se le realicen descuentos en su nómina. Este permiso se extiende al acompañamiento de hijos menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores

2. Obligaciones escolares

Se establece la obligación del empleador de conceder tiempo remunerado para que el trabajador asista a las reuniones académicas de sus hijos o representados menores de edad

3. Citaciones judiciales y administrativas

Los trabajadores en Colombia cuentan con permiso pago para cumplir con diligencias ante autoridades judiciales (juzgados, fiscalías) o administrativas

4. Ciclos menstruales incapacitantes

Se establece el derecho a un permiso remunerado para mujeres que padezcan síntomas de endometriosis o ciclos menstruales incapacitantes.

trabajadores en Colombia
Trabajadores colombianos. Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Cámara de Comercio de Bogotá

Recomendado: La variable que cambiará radicalmente la definición del salario mínimo en Colombia del 2026

Aclara la norma finalmente que los trabajadores en Colombia que soliciten estos permisos remunerados deberán presentar los respectivos soportes que sustenten la solicitud.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Trabajadores en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar