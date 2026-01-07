Los cuatro nuevos permisos remunerados que tendrán los trabajadores en Colombia desde este año

Los trabajadores en Colombia contarán con nuevos permisos remunerados a cuenta de lo que aprobó el Congreso de la República a través de la reforma laboral.
Los cambios aplican para los empleados y los empleadores deben garantizar los permisos, esto sin tener la capacidad de aplicar sanciones o compensaciones a favor de las empresas.
Aclara la norma que estos beneficios para los trabajadores en Colombia aplican en casos específicos y restablecen derechos perdidos por los empleados con las recientes modificaciones al código sustantivo del trabajo.
Los permisos incluyen, dice la ley que aplica desde enero del 2026, temas a atender por dependientes del empleado, incluyendo a padres e hijos.
¿Cuáles son los nuevos permisos remunerados para los trabajadores en Colombia?
1. Citas médicas y emergencias
El trabajador tiene el derecho de asistir a citas médicas programadas o de urgencia sin que se le realicen descuentos en su nómina. Este permiso se extiende al acompañamiento de hijos menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores
2. Obligaciones escolares
Se establece la obligación del empleador de conceder tiempo remunerado para que el trabajador asista a las reuniones académicas de sus hijos o representados menores de edad
3. Citaciones judiciales y administrativas
Los trabajadores en Colombia cuentan con permiso pago para cumplir con diligencias ante autoridades judiciales (juzgados, fiscalías) o administrativas
4. Ciclos menstruales incapacitantes
Se establece el derecho a un permiso remunerado para mujeres que padezcan síntomas de endometriosis o ciclos menstruales incapacitantes.
Recomendado: La variable que cambiará radicalmente la definición del salario mínimo en Colombia del 2026
Aclara la norma finalmente que los trabajadores en Colombia que soliciten estos permisos remunerados deberán presentar los respectivos soportes que sustenten la solicitud.