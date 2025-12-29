La variable que cambiará radicalmente la definición del salario mínimo en Colombia del 2026

El gobierno Petro está por dar a conocer el incremento del salario mínimo en Colombia correspondiente al próximo año. En el marco del análisis hay variables nuevas que definirán el pago.
Dice el gobierno Petro que se tendrá muy en cuenta las variables que determinen cuáles son los gastos reales que deben asumir los hogares del país.
Lo anterior pues, aseguran, el aumento del salario mínimo en Colombia debe fijarse en la “recuperación real” del poder adquisitivo, así como las condiciones que se deberían tener en cuenta para solventar las necesidades básicas.
En ese orden de ideas, el determinante para esta definición, lo adelantó el presidente Petro, será el de definir el incremento con base en el salario mínimo vital.
Este, según la OIT, se entiende como «el nivel salarial necesario para permitir un nivel de vida decente a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país y calculado para el trabajo realizado durante las horas normales de trabajo».
Lo otro que tiene en cuenta el salario mínimo vital en Colombia
Así mismo, y diferente a lo que pasa con el salario mínimo en Colombia, el salario vital es “una referencia técnica y ética orientada a que el trabajador no solo sobreviva, sino que participe plenamente en la sociedad”.
- Alimentación nutritiva
- Vivienda adecuada y servicios públicos (agua, luz, gas)
- Salud y educación
- Vestimenta y transporte
- Un margen para imprevistos o ahorros mínimos
Finalmente, hay que tener en cuenta que esta definición del salario mínimo que escoge Colombia debe revisarse regularmente “para no perder poder adquisitivo frente a la inflación”.