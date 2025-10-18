Contrato de trabajadores en Colombia que van a pensionarse no puede terminarse antes de este plazo

De acuerdo con la normativa vigente, los trabajadores en Colombia que van a pensionarse tienen una serie de derechos contractuales que les protege de quedar cesantes.
Lo anterior teniendo en cuenta que las empresas tienen potestad de iniciar el proceso de jubilación de los empleados que están por cumplir los requisitos de retiro laboral.
Según la ley local, aquellos trabajadores en Colombia bajo la condición de «prepensionados» tienen una estabilidad laboral reforzada, lo que implica que el empleador no puede terminar su contrato de trabajo hasta que la pensión le sea efectivamente reconocida y notificada.
Una de las condiciones importantes se fija en el aviso de terminación del contrato si la causal es el reconocimiento de la pensión de vejez o invalidez.
El empleador debe avisar al trabajador la terminación del contrato con una antelación de, al menos, 15 días a partir del momento en que se le haya notificado el reconocimiento de la pensión.
¿Puede a un trabajador en Colombia despedirlo cuando está cera de pensionarse?
Lo anterior también siempre y cuando el trabajador haya sido incluido en la nómina de pensionados, lo que configura la causa justificada de despido.
Recuerda la ley que cuando al trabajado le hacen falta tres años o menos para cumplir los requisitos de pensión y aún no la tiene reconocida, no puede ser despedido.
Puede sin embargo un empleador terminar el contrato cuando hay una justa causa comprobada y no relacionada con su edad o cercanía a la pensión.
Finalmente, al trabajador que se le cumplan los requisitos para jubilarse deberá el empleador entregarle un preanuncio para la terminación de su vinculación laboral.