A estos pensionados en Colombia les descuentan hasta el 12 % por salud: Así se calcula

Los pensionados en Colombia, cuando empiezan a recibir su mesada de jubilación, ven una serie de descuentos que deben aplicarse por ley. Uno de los más importantes justamente es el que tiene que ver con los pagos por salud.
La normativa vigente estipula que estos descuentos no sean iguales para todos los jubilados del país y se haga con base en el nivel de la mesada que se recibe.
Estas disposiciones empezaron a cambiar durante los últimos años, atendiendo que los pensionados en Colombia estaban viendo una pérdida del poder adquisitivo al tener que asumir, en su totalidad, los aportes al sistema solidario de salud.
Sigue planteándose la idea de que este descuento vuelva a reducirse sobre todo para aquellos jubilados que devengan menores ingresos, o aquellos que hacen menos uso del sistema.
Incluso se ha mencionado la posibilidad de que el pago sea menor para los jubilados que pagan servicios privados de salud, siendo estos medicina prepagada o complementarios.
Así se aplican los descuentos a los pensionados en Colombia por salud:
- Hasta 1 salario mínimo: 4 % de descuento
- Entre 2 y 3 salarios mínimos: 10 % de descuento
- Más de 3 salarios mínimos: 12 % de descuento
Lo anterior quiere decir que si una persona recibe de mesada $4.500.000 se le aplicará un descuento del 12 %, con lo que deberá destinar cerca de $225.000 para este rubro.
Adicionalmente, algunos pensionados en Colombia deben asumir un porcentaje, que también varía dependiendo del nivel de la mesada, para aportar al fondo de solidaridad que recoge los recursos para los adultos mayores de más bajos ingresos.
Durante el año pasado, en el marco de la mesa de concertación los jubilados pidieron al Gobierno volver a revisar el porcentaje de aportes por este rubro.