Finanzas personales

A estos pensionados en Colombia les descuentan solo el 4 % por salud

Algunos pensionados en Colombia tienen derecho a un menor descuento por el pago que se hace a salud.

Por: -
pensionado en Colombia y salario mínimo en Colombia
Foto: Presidencia

Los pensionados en Colombia deben hacer aportes obligatorios a salud. Este descuento depende del monto de la mesada que reciben los jubilados mensualmente.

Varios han sido los llamados de atención de los jubilados para que estos pagos obligatorios se reduzcan, en la medida en que se puede afectar el poder adquisitivo.

pensionados en Colombia
Reforma pensional Foto: Presidencia

Atendiendo algunas solicitudes, el cobro que se hace por el pago de salud a los pensionados en Colombia es bastante más bajo para los jubilados que reciben un salario mínimo como mesada, siendo de $1.423.500, a valores del 2025.

Entre las causas para mantener los aportes a salud de los jubilados, una de las más importantes tiene en cuenta que el sistema de salud colombiano funciona bajo un esquema de solidaridad donde todos los afiliados (trabajadores activos, independientes y pensionados) contribuyen.

De esta manera, solo los pensionados que reciben un salario mínimo tienen el descuento del 4 % para los pagos por salud, lo que quiere decir que deben destinar $56.940 al mes.

pensionados en Colombia
Lo que viene para Colpensiones en la reforma pensional. Imagen: Valora Analitik

Otros descuentos por salud para pensionados en Colombia

  • Después de $1.423.500 y hasta tres salarios mínimos: descuento del 10 %
  • Para quienes devengan más de tres salarios mínimos el descuento es del 12 %

Hay que tener en cuenta que estas modificaciones fueron implementadas en Colombia desde el año 2024, atendiendo el llamado de los jubilados que veían una reducción importante por la aprobación de la mesada de jubilación.

pensión
Imagen: Alcaldía de Bogotá

En el marco de las más recientes reformas laboral y pensional los pensionados en Colombia han pedido seguir reduciendo estos aportes para acceder a servicios de salud, sin embargo, las iniciativas no han logrado tener acogidas.

