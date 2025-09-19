Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Solo a estos pensionados en Colombia les subirá más la mesada con propuesta del salario mínimo en 2026

Ya arrancó el debate por el aumento del salario mínimo y los efectos para los pensionados en Colombia.

reforma pensional
Reforma pensional. Foto: Presidencia

El debate por el aumento del salario mínimo del 2026 ya arrancó. Los pensionados en Colombia están también a la expectativa de lo que pueda pasar con el ajuste del pago, teniendo en cuenta los más recientes llamados de atención del mismo Gobierno y de los empresarios.

De acuerdo con el ejecutivo, el ajuste deberá estar bastante más por encima de lo que sea el dato de inflación con el que termine Colombia en 2025.

pensionados en Colombia
Pensionado en Colombia. Imagen: Colpensiones

Sin embargo, hay empresarios, analistas y bancadas políticas que aseguran que la discusión sobre el salario mínimo, que incumbe también a los pensionados en Colombia, debería guardar mesura y establecer como piso el dato de inflación más un punto de lo que termine siendo la productividad laboral.

De momento, el Gobierno ha optado por subir el salario mínimo casi dos puntos por encima del dato de inflación, sin embargo, el presidente Petro ha dado pistas de que, al ser su último ajuste, el pago sea más alto de lo esperado.

mesada de pensión en Colombia
La reforma pensional fua aprobada por el Congreso. Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Alcaldía de Bucaramanga

El efecto del salario mínimo en los pensionados en Colombia

Hay que tener en cuenta que además de los casi 3 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo, la decisión también tendría importantes efectos para los pensionados cuya mesada no supera el $1.423.500.

Lo anterior quiere decir que la negociación que se pueda dar entre trabajadores y empresarios aplicaría también para los intereses de 1,2 millones de jubilados que reciben un mínimo y a los que el ajuste se les acomoda con lo que salga del acuerdo o del decreto.

pensionados en Colombia
Pensionados y cambios en la reforma. Imagen: Prosperidad Social

Recomendado: Pensionados en Colombia: Esto les subiría la mesada con primeras propuestas de salario mínimo

Justamente sobre este último punto, el gobierno Petro ha dejado en claro que la definición se va a mantener mediante la mesa de concertación de políticas salariales, aunque el presidente Petro dice que muy seguramente habrá decisión mediante decreto.

pensionados en Colombia, salario mínimo
