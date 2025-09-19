Solo a estos pensionados en Colombia les subirá más la mesada con propuesta del salario mínimo en 2026

El debate por el aumento del salario mínimo del 2026 ya arrancó. Los pensionados en Colombia están también a la expectativa de lo que pueda pasar con el ajuste del pago, teniendo en cuenta los más recientes llamados de atención del mismo Gobierno y de los empresarios.
De acuerdo con el ejecutivo, el ajuste deberá estar bastante más por encima de lo que sea el dato de inflación con el que termine Colombia en 2025.
Sin embargo, hay empresarios, analistas y bancadas políticas que aseguran que la discusión sobre el salario mínimo, que incumbe también a los pensionados en Colombia, debería guardar mesura y establecer como piso el dato de inflación más un punto de lo que termine siendo la productividad laboral.
De momento, el Gobierno ha optado por subir el salario mínimo casi dos puntos por encima del dato de inflación, sin embargo, el presidente Petro ha dado pistas de que, al ser su último ajuste, el pago sea más alto de lo esperado.
El efecto del salario mínimo en los pensionados en Colombia
Hay que tener en cuenta que además de los casi 3 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo, la decisión también tendría importantes efectos para los pensionados cuya mesada no supera el $1.423.500.
Lo anterior quiere decir que la negociación que se pueda dar entre trabajadores y empresarios aplicaría también para los intereses de 1,2 millones de jubilados que reciben un mínimo y a los que el ajuste se les acomoda con lo que salga del acuerdo o del decreto.
Justamente sobre este último punto, el gobierno Petro ha dejado en claro que la definición se va a mantener mediante la mesa de concertación de políticas salariales, aunque el presidente Petro dice que muy seguramente habrá decisión mediante decreto.