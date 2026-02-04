Trabajadores pueden acceder a licencia por muerte de mascota: Permiso laboral debe ser remunerado

Un nuevo beneficio recibirán los trabajadores en Colombia, luego de que la Corte Suprema de Justicia diera reconocimiento al vínculo entre los seres humanos y sus mascotas.
En dicha decisión, las personas recibirán un permiso laboral remunerado por el empleador cuando se presente la muerte de una mascota, mientras que este se haya generado por medio de un pacto en negociación colectiva o se haya tomado una decisión interna por parte de la empresa contratante.
Dentro de la sentencia, la Corte explica que este beneficio es extralegal, lo que quiere decir que no se contempla dentro del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, es válido en los acuerdos colectivos que se ejecute entre las partes. Además, mencionó que no es una obligación general para las empresas, sino más una facultad para dar un equilibrio entre lo personal y lo laboral.
¿Cuáles son las condiciones para acceder al permiso de luto por muerte de mascotas?
Dentro del fallo que estableció el alto tribunal, menciona algunas condiciones para que los trabajadores puedan acceder al permiso. Lo primero es que la mascota debe estar registrada ante la empresa y solo debe ser un animal.
Para ello, las compañías deben exigir certificado veterinario que confirme el fallecimiento y demuestre el vínculo afectivo. Además, la convivencia con la mascota debe ser de un mínimo de seis meses.
Con esto, la empresa le podrá otorgar un día de licencia remunerada a los trabajadores en un contexto donde los animales han sido reconocidos por la Corte como miembros relevantes en las familias del país. Por tanto, los vínculos emocionales que se construyen con estos son de suma importancia.
En ese sentido, desde el tribunal, reconocen con la sentencia, el duelo por esta pérdida y mencionan que, en caso de que una empresa se niegue al permiso, podría estar actuando en contra de la dignidad humana y el descanso emocional del trabajador.