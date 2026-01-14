Trabajadores recibirían este aumento en bono que dan cajas de compensación y ayuda con gastos de los hijos

El subsidio familiar constituye uno de los principales mecanismos de apoyo económico que ofrecen las cajas de compensación familiar en Colombia a los trabajadores dependientes afiliados.
Esta prestación social está diseñada para aliviar parte de las cargas económicas de los hogares, mediante una entrega periódica que se realiza por cada persona que el trabajador tenga a su cargo y que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
En términos generales, el subsidio familiar puede otorgarse bajo distintas modalidades. La forma más común es la denominada cuota monetaria, que consiste en un pago en dinero entregado de manera mensual. Sin embargo, este beneficio también puede redimirse a través de servicios, bonos u otros apoyos económicos, dependiendo de la oferta de cada caja de compensación.
La cuota monetaria, en particular, representa un apoyo económico directo que se reconoce por cada beneficiario a cargo del trabajador afiliado. Su valor no es uniforme en todo el país, ya que depende de varios factores, entre ellos la caja de compensación a la que pertenezca el trabajador y las condiciones económicas del territorio donde opera la entidad.
¿En cuánto quedaría la cuota monetaria para trabajadores en Colombia en 2026?
De cara a 2026, uno de los interrogantes más frecuentes entre los afiliados es el valor que tendrá la cuota monetaria durante este año. La entidad encargada de fijar oficialmente estos montos es la Superintendencia del Subsidio Familiar, organismo que regula y supervisa el funcionamiento de las cajas de compensación.
A la fecha, los valores correspondientes a 2026 no han sido publicados de manera oficial, aunque se espera que esta información se dé a conocer en los próximos días.
Tradicionalmente, la Superintendencia emite la resolución que define las tarifas a finales del mes de enero. En dicho acto administrativo se establecen los montos que deberán aplicar las cajas de compensación familiar para el reconocimiento del subsidio, teniendo en cuenta variables como el comportamiento del subsidio en años anteriores, la sostenibilidad financiera de las entidades y el contexto económico general del país.
No obstante, con base en el comportamiento histórico de este beneficio y en el salario mínimo legal vigente para 2026, que fue fijado en $1.750.905, se estima que la cuota monetaria podría ubicarse alrededor de los $86.000.
Es importante precisar que los montos del subsidio no son iguales en todas las regiones del país. Existen diferencias asociadas a factores como el costo de vida, la estructura económica regional y la capacidad de recaudo de cada caja de compensación. Por esta razón, el valor definitivo de la cuota monetaria puede variar entre entidades y departamentos.
Actualmente, algunas cajas de compensación de amplia cobertura, como Colsubsidio y Compensar, entregan una cuota monetaria de $65.100 por beneficiario. Este monto podría experimentar ajustes una vez se conozcan las nuevas tarifas oficiales para 2026. Los afiliados deberán estar atentos a los canales de comunicación de sus respectivas cajas, donde se informarán oportunamente los cambios y actualizaciones relacionadas con este beneficio.