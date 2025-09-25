Tres bares colombianos están entre los mejores del mundo: este es el ranking

The World’s 50 Best Bars, que elabora anualmente la lista de los cien mejores bares del mundo, incluyó tres colombianos en la lista del 51 al 100.
Cabe mencionar que, el año pasado fueron Alquímico, en Cartagena (puesto 8) y la Sala de Laura, en Bogotá (puesto 44), los establecimientos que recibieron este reconocimiento; para este año, las cosas, cambiaron un poco.
En el puesto número 100 quedó el Bar Carmen, en Medellín, un lugar en el que combinan cocina experimental y cócteles creativos. El recomendado del ranking es cóctel ‘La Chica’, hecho con ron, vodka y piña encurtida.
Mamba Negra, en Medellín, también entró a esta prestigiosa lista. Quedó en el puesto 81. Entre los aspectos destacados están: su vista, interiores llamativos y una carta de cócteles “que está a la altura de la estética”.
Otro que fue reconocido es La Sala de Laura; logró el puesto número 68. Es dirigido por Laura, la hija de la chef Leonor Espinosa, y está en la misma propiedad que el restaurante Leo. Tiene su propia gama de destilados y cócteles.
La lista completa 51 – 100
51. Angelita, Madrid
52. Licorería Limantour, Ciudad de México
53. Bar Cham , Seoul
54. Bar Mauro, Ciudad de México
55. Bar Pompette, Toronto
56. Argo, Hong Kong
57. Wax On, Berlín
58. Freni e Frizioni, Roma
59. Schmuck, Nueva York
60. LPM Dubai, Dubái
61. Exímia, São Paulo
62. Barro Negro, Atenas
63. L’Antiquario, Nápoles
64. True Laurel, San Francisco
65. The SG Club, Tokio
66. Bird, Copenhagen
67. Smoke & Bitters, Hiriketiya
68. La Sala de Laura, Bogotá
69. Hero Bar, Nairobi
70. Gokan, Hong Kong
71. El Gallo Altanero, Guadalajara
72. Attaboy, Nueva York
73. A Bar with Shapes For a Name, Londres
74. Vender, Taichung
75. Martiny’s, Nueva York
76. Tjoget, Estocolmo
77. Arca, Tulum
78. Baltra Bar, Ciudad de México
79. Kwãnt Mayfair, Londres
80. Three Sheets, Soho Londres
81. Mamba Negra, Medellín
82. Café La Trova, Miami
83. Dr. Stravinsky, Barcelona
84. Native, Singapur
85. Boadas, Barcelona
86. The Savory Project, Hong Kong
87. Victor Audio Bar, Buenos Aires
88. Dry Wave Cocktail Studio, Bangkok
89. Foco, Barcelona
90. Florería Atlántico, Buenos Aires
91. Byrdi, Melbourne
92Opium, Bangkok
93. Mírate, Los Ángeles
94. Bar Trench, Tokio
95. Employees Only, Nueva York
96. Lair, Nueva Delhi
97. Kumiko, Chicago
98. Jerry Thomas Speakeasy, Roma
99. Gucci Giardino, Florence
100. Bar Carmen, Medellín
Por ahora, no se ha conocido la lista del 1 al 50, por lo que se estima que podrían entrar otros bares colombianos a este prestigioso ranking.