Estilo de vida Restaurantes y gastronomía

Tres bares colombianos están entre los mejores del mundo: este es el ranking

Dos de los establecimientos reconocidos están en Medellín y uno en Bogotá.

Mamba Negra
Mamba Negra, Medellín. Foto: tomada de Instagram @mambanegra.22

The World’s 50 Best Bars, que elabora anualmente la lista de los cien mejores bares del mundo, incluyó tres colombianos en la lista del 51 al 100.

Cabe mencionar que, el año pasado fueron Alquímico, en Cartagena (puesto 8) y la Sala de Laura, en Bogotá (puesto 44), los establecimientos que recibieron este reconocimiento; para este año, las cosas, cambiaron un poco.

En el puesto número 100 quedó el Bar Carmen, en Medellín, un lugar en el que combinan cocina experimental y cócteles creativos. El recomendado del ranking es cóctel ‘La Chica’, hecho con ron, vodka y piña encurtida.

Mamba Negra, en Medellín, también entró a esta prestigiosa lista. Quedó en el puesto 81. Entre los aspectos destacados están: su vista, interiores llamativos y una carta de cócteles “que está a la altura de la estética”.

Otro que fue reconocido es La Sala de Laura; logró el puesto número 68. Es dirigido por Laura, la hija de la chef Leonor Espinosa, y está en la misma propiedad que el restaurante Leo. Tiene su propia gama de destilados y cócteles.

La lista completa 51 – 100

51. Angelita, Madrid

52. Licorería Limantour, Ciudad de México

53. Bar Cham , Seoul

54. Bar Mauro, Ciudad de México  

55. Bar Pompette, Toronto

56. Argo, Hong Kong

57. Wax On, Berlín

58. Freni e Frizioni, Roma

59. Schmuck, Nueva York

60. LPM Dubai, Dubái

61. Exímia, São Paulo

62. Barro Negro, Atenas

63. L’Antiquario, Nápoles

64. True Laurel, San Francisco

65. The SG Club, Tokio

66. Bird, Copenhagen

67. Smoke & Bitters, Hiriketiya

68. La Sala de Laura, Bogotá

69. Hero Bar, Nairobi

70. Gokan, Hong Kong

71. El Gallo Altanero, Guadalajara

72. Attaboy, Nueva York

73. A Bar with Shapes For a Name, Londres

74. Vender, Taichung

75. Martiny’s, Nueva York

76. Tjoget, Estocolmo

77. Arca, Tulum

78. Baltra Bar, Ciudad de México

79. Kwãnt Mayfair, Londres

80. Three Sheets, Soho Londres

81. Mamba Negra, Medellín

82. Café La Trova, Miami

83. Dr. Stravinsky, Barcelona

84. Native, Singapur

85. Boadas, Barcelona

86. The Savory Project, Hong Kong

87. Victor Audio Bar, Buenos Aires

88. Dry Wave Cocktail Studio, Bangkok

89. Foco, Barcelona

90. Florería Atlántico, Buenos Aires

91. Byrdi, Melbourne

92Opium, Bangkok

93. Mírate, Los Ángeles

94. Bar Trench, Tokio

95. Employees Only, Nueva York

96. Lair, Nueva Delhi

97. Kumiko, Chicago

98. Jerry Thomas Speakeasy, Roma

99. Gucci Giardino, Florence

100. Bar Carmen, Medellín

Por ahora, no se ha conocido la lista del 1 al 50, por lo que se estima que podrían entrar otros bares colombianos a este prestigioso ranking.

