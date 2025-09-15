El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Ejército llevó a cabo un ataque contra un barco de un cártel de drogas venezolano que se dirigía hacia EE. UU.
Este se convierte en el segundo ataque de este tipo realizado contra un supuesto barco de estupefacientes en las últimas semanas.
Según el mandatario, como parte de la operación tres hombres murieron en el ataque y en aguas internacionales.
«Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, positivamente identificados, en el área de responsabilidad de Southcom», escribió en su red social.
Trump agregó que los “cárteles de narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos.
En la publicación también se incluía un video de casi 30 segundos que parecía mostrar una embarcación en un cuerpo de agua explotando y luego incendiándose.
Reuters señaló que Trump no proporcionó ninguna prueba que respaldara su afirmación de que la embarcación transportaba drogas.
El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela tampoco se ha pronunciado al respecto ni ha contestado las solicitudes de comentarios de los medios de comunicación.
El último ataque se produce en medio de una gran concentración militar estadounidense en el sur del Caribe. Cinco aviones F-35 estadounidenses fueron vistos aterrizando en Puerto Rico el sábado después de que la administración Trump ordenara a 10 cazas furtivos unirse a la concentración en la región.