En un fuerte anuncio realizado este domingo a través de su red social Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el fin inmediato de todo el apoyo financiero que EE. UU. brinda a Colombia y arremetió contra Gustavo Petro a quien señala de ser ‘líder’ del narcotráfico.
Trump argumentó que, bajo el gobierno de Petro, se ha dado una escalada en la «producción masiva de drogas», la cual describió como la base de la economía del país, y acusó al presidente de no combatir esta situación de manera efectiva.
«El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia», dijo el dirigente estadounidense en un mensaje de Truth Social.
En su declaración, Trump también tachó la ayuda internacional hacia Colombia de ser una «estafa a largo plazo» y garantizó que, a partir de ahora “estos pagos o cualquier otro tipo de compensación o subsidio, ya no se entregarán a Colombia”.
Además, lanzó una advertencia, señalando que “el propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos hacia Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos. Petro, un líder con baja calificación y muy impopular, con una actitud hostil hacia América, haría bien en cerrar inmediatamente esos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera amable”.
Estas declaraciones marcan el más reciente choque entre Trump y Petro, en lo que ha sido una larga cadena de diferencias y tensiones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
