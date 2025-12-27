Tu360 Bancolombia anuncia imperdible descuento de casi $2 millones en nuevo celular de Apple

Se acerca la fecha de navidad, y con ella una de las temporadas en donde los comercios registran mayores ventas impulsados por los consumidores que se inclinan por la víspera para adquirir regalos tanto propios como para compartir.
Uno de los productos que más ha llamado la atención es el nuevo iPhone 17 y sus diferentes líneas (Pro y Pro Max), el cual fue anunciado por Apple hace aproximadamente tres meses y por el que las personas buscan las mejores alternativas de ahorro para comprarlo en estas navidades.
Para eso, Bancolombia cuenta con Tu360 Compras, una plataforma que ofrece grandes descuentos en diferentes categorías: electrodomésticos, tecnología, hogar, niños y niñas, mascotas, entre otros.
Precisamente en tecnología resalta el iPhone 17 Pro de 256 GB con un descuento especial del 20 %, quedando en un precio final de $5.699.000, o también se puede llevar con 949.834 Puntos Colombia.
Y es que este artículo, que en muchas ocasiones funciona como una herramienta de trabajo, llegó al mercado con pantalla de 6,3 pulgadas, diseño unibody de aluminio, chip A19 Pro, cámaras traseras de 48 MP y una extraordinaria duración de la batería, la mayor que existe en un iPhone, que permite disfrutar hasta 31 horas de reproducción de video y cargarla hasta un 50 % en 20 minutos.
En tema de estilo, los colores disponibles son azul profundo, color plata y naranja cósmico, mientras que su diseño con ceramic shield protege la parte posterior del iPhone 17 Pro y lo vuelve cuatro veces más resistente a los golpes. Y el nuevo frente de ceramic shield dos tiene una resistencia a los rayones tres veces mayor.
Así las cosas, las personas interesadas en aprovechar esta oferta del iPhone 17 Pro u otras promociones en Tu360 Compras, pueden acceder por medio del enlace para realizar la compra.