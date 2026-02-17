Tu360 Bancolombia: ofertas en proyectos de vivienda con financiación y otros beneficios

La compra de vivienda es uno de los proyectos más anhelado por las personas, quienes siempre están buscando las mejores opciones para dicha inversión.
Por eso, Tu360 Inmobiliario de Bancolombia se presenta como un portal completo donde se alojan múltiples ofertas de vivienda nueva, usada, financiada, entre otras.
Actualmente se encuentra Tuset, un proyecto de vivienda ubicado Bogotá con espacios desde 38,2 m2 con una habitación y un baño. Su precio inicia desde los $427 millones.
Este es un proyecto mixto de vivienda No VIS y comercio, ubicado en el noroccidente de Bogotá en zona estrato cuatro. Está conformado por tres torres de vivienda, en el primer piso de la torre tres y con acceso desde el exterior se encontrará la zona comercial.
Como valor agregado, los interesados pueden financiar la compra con Bancolombia. Para empezar el trámite pueden ingresar por medio del enlace.
Así las cosas, las personas que quieren conocer más de este proyecto de vivienda o adquirir un apartamento, haciendo clic ingresarán a la página web de Tu360 Inmobiliario de Bancolombia.