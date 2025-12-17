El turismo en Colombia se acerca a una de las temporadas más dinámicas del año, en medio de un contexto mixto que mezcla cifras históricas en el segmento internacional, un rezago en el comportamiento local y la aparición de nuevas regulaciones para el sector.
El Gobierno se planteó una de las exigencias más altas de los últimos años, pues espera que en la temporada navideña y el inicio del año (entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026) se movilicen más de 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país.
Gremios de hotelería, turismo, restaurantes, parques de diversiones, entre otros, moverían la economía para el remate del año y el país seguiría sumando divisas originarias de extranjeros que -según el Banco de la República- sumaron US$8.371 millones a septiembre.
Sin embargo, aunque las proyecciones apuntan alto, aún permanecen varias incógnitas en cada subsector y la gran preocupación sigue siendo el comportamiento del turismo interno.
Al mirar el recuento del año, los datos de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a octubre mostraron que Colombia transportó por vía aérea a más de 50,7 millones de viajeros, lo que representó un incremento de 1,8 %, respecto al mismo periodo del año anterior.
Dicho dinamismo, sin embargo, estuvo jalonado exclusivamente por los trayectos internacionales, que sumaron 19,8 millones de pasajeros (7,8 % más que hace un año); mientras que la movilización de pasajeros nacionales continuó empañada con una caída de 1,7 % en lo corrido del año a octubre (30,9 millones de personas).
“Este comportamiento puede estar asociado a factores de costos y tiene implicaciones relevantes para el turismo interno y las economías regionales que dependen de la conectividad aérea para atraer visitantes”, destacó Paula Cortés, presidente ejecutiva de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).
La dirigente gremial insistió en que “es importante impulsar el turismo interno, a través de incentivos como la reducción del IVA del 19 % a un valor diferencial en boletos aéreos y servicios hoteleros y turísticos”.
Los retos en el transporte terrestre
Así como en el caso del transporte aéreo, la movilización de pasajeros por tierra también se ha visto rezagada por diferentes factores.
Marino Quintero, presidente de la Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans) manifiesta que hay una “caída importante especialmente ocasionada por la inseguridad, los bloqueos causados por la naturaleza o la protesta social y el uso de modos alternativos que no son seguros, pero donde la ilegalidad se mueve con eficacia”.
En el caso de los bloqueos sociales, los gremios exponen que en promedio se puede hablar de 148 eventos al mes, una cifra que impacta sustancialmente las operaciones por carretera.
De acuerdo con José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación Integral para el Desarrollo del Transporte Intermunicipal (Aditt), otro de los grandes retos que atraviesa el sector es que más del 80 % de la canasta de costos del transporte intermunicipal corresponde a insumos regulados, como el combustible y las llantas, cuyos precios han tenido incrementos sostenidos.
Según el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al tercer trimestre de 2025 la variación anual fue de 5,86 %, y se proyecta que al cierre del año el incremento supere el 6,8 %.
Pese a este escenario, el presidente de Aditt asegura que la proyección es que el crecimiento en la movilización de pasajeros cierre el año por encima de 5 %, con una cifra de 122 millones de usuarios.
“No obstante, este volumen representa apenas el 89,7 % de los niveles prepandemia que históricamente registraba el sector. Esto evidencia que aún no se ha logrado una recuperación plena, en parte por la ausencia de una política clara de incentivos al transporte intermunicipal y porque la capacidad adquisitiva de los hogares y el consumo”, advierte.
Con esto concuerda el líder de Asotrans, para quien la mayor preocupación está asociada con la alta inseguridad “que parte con la declaración de paro armado del ELN amenaza que ya tiene hechos de quema de vehículos y movilidad interrumpida”.
Hoteles con menores ingresos y Airbnb al borde de regulaciones
Luego del transporte, el alojamiento es uno de los puntos centrales para el desarrollo de cualquier actividad turística y en Colombia, particularmente, las dos formas más comunes en las que los turistas pernoctan (hoteles y Airbnb) se encuentran ante retos inminentes.
Por un lado, la más reciente Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) donde se incluyen hoteles, aparta-hoteles, centros vacacionales, alojamiento rural, hostales, camping, entre otros- reveló que entre enero y octubre de este año la variación de los ingresos reales de la industria fue de -2,6 % y la del personal ocupado de -1 %.
Según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), parte de este fenómeno a la baja obedece al auge de viviendas turísticas, que en 2025 tienen un porcentaje de actividad del 77,6 %, comparado con el 56,9 % del año anterior, es decir, un crecimiento de 36 %.
Esta realidad, contrasta con la del sector hotelero, que mantuvo un porcentaje de casi 20 % de establecimientos activos con Registro Nacional de Turismo (RNT) en 2022 y que este año redujo la cifra a 15,8 %.
Pero sumado a este, el sector percibe otros grandes retos asosciados, especialmente a la seguridad.
Manuela Albir Sarmiento, vicepresidenta ejecutiva de Hoteles Estelar -compañía que cuenta con 24 hoteles en Colombia y 3.028 habitaciones- expresó que “garantizar entornos seguros para el turismo es clave para mantener la confianza de los viajeros internacionales y seguir consolidando nuevos mercados”.
“La percepción de seguridad incide directamente en la decisión de viaje, por lo que se requiere un trabajo articulado entre el sector público y privado para proteger la reputación de Colombia como destino confiable y competitivo”, insistió.
Pero así como la hotelería, los apartamentos rentados a través de plataformas digitales también enfrentan un reto importante de cara al fin de año.
Recientemente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) publicó un borrador de decreto en el que endurece las medidas para el otorgamiento del RNT y establece nuevos parámetros para quienes quieran listar sus inmuebles para alquiler a través de plataformas.
Con nuevos requisitos como reportar al MinComercio el detalle de todos los huéspedes que ingresen al apartamento y obligar a contar con autorización expresa de la propiedad horizontal para prestar servicios de alquiles en el edificio, se busca regularizar la actividad.
Empresario del sector han manifestado que -de cara a la temporada de fin de año- más del 90 % de los propietarios listados en la plataforma se podrían ver impactados por el decreto próximo a salir.
Airbnb ha revelado en ese contexto que su impacto en Colombia llegó a $10,6 billones en 2024, de los cuales $1,6 billones fueron recibidos por los alojamientos.
