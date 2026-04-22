Turnos de trabajo en Colombia: Así deberían definirse con nueva ley

La reforma laboral que aplica en el país desde el año pasado impone regulaciones puntuales sobre los turnos de trabajo en Colombia, apuntando a que se protejan derechos salariales de los empleados y también su tiempo de descanso.
De acuerdo con la ley, el tiempo que destine un empleado a labores contractuales debe tener muy en cuenta dos aspectos: los máximos permitidos para trabajar al día y semanas, así como la normal operación de la empresa.
En ese sentido, los turnos de trabajo deben siempre garantizar, al menos, un día de descanso, así como el pago cuando corresponda a horas extra trabajadas.
Así se deben definir los turnos de trabajo en Colombia
Turnos de trabajo sucesivos
- Duración: Cada turno no puede exceder las 6 horas diarias y las 36 horas semanales
- Recargos: En este modelo de 36 horas, los trabajadores no reciben recargos nocturnos ni dominicales/festivos
Turnos de trabajo flexible
- Se pueden trabajar un mínimo de 4 horas y un máximo de 9 horas diarias
- Esto permite trabajar cuatro días de 9 horas y uno de 6 horas para completar las 42 semanales, liberando dos días de descanso
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Después de julio de este año, la jornada laboral se reduce de 44 a 42 horas a la semana, por lo que los turnos de trabajo en Colombia deberán reacomodarse para la segunda parte del 2026.