Tuya nombra a Juan Sebastián Correa como vicepresidente legal tras renuncia de Juan Carlos Velásquez

La Compañía de Financiamiento Tuya S.A. anunció cambios en su alta dirección tras la renuncia de Juan Carlos Velásquez Vallejo al cargo de vicepresidente Legal y de Aseguramiento, así como a su posición de suplente del presidente de la entidad financiera.
En su reemplazo, la Junta Directiva aprobó el nombramiento de Juan Sebastián Correa Lopera como nuevo vicepresidente Legal y de Aseguramiento y suplente del presidente de la entidad financiera
La decisión representa un relevo en una de las áreas directivas de la compañía, encargada de asuntos jurídicos y de aseguramiento, así como de funciones relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la entidad.
Tuya no detalló las razones que llevaron a Velásquez Vallejo a presentar su renuncia ni precisó la fecha a partir de la cual se hará efectivo el cambio. La Junta Directiva y la compañía expresaron su agradecimiento al directivo saliente por su contribución durante el tiempo que estuvo vinculado a la organización.
Tuya también anuncia cambios en su representación legal
La Junta Directiva también aprobó el nombramiento de José Daniel Guzmán Álvarez como representante legal responsable del suministro de información relevante, una función vinculada con las obligaciones de divulgación de información de la compañía ante el mercado.
Esta designación se realizó de conformidad con el artículo 5.2.4.3.7 del Decreto 2555 de 2010, que contempla disposiciones sobre la responsabilidad del suministro de información relevante por parte de las entidades obligadas a reportarla.
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En este contexto, el representante legal designado tendrá bajo su responsabilidad el suministro de la información que deba ponerse en conocimiento del mercado, de acuerdo con las disposiciones regulatorias correspondientes.
Por su parte, Juan Sebastián Correa Lopera continuará desempeñándose como agente de cumplimiento encargado de transmitir la información relevante, función que se mantiene junto con sus nuevas responsabilidades en la Vicepresidencia Legal y de Aseguramiento.
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