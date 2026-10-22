Esta fintech subió la rentabilidad de sus Bóvedas hasta 12,5 %; así puede lograr estos rendimientos

El mercado de productos remunerados se sigue moviendo. Esta vez, la fintech Littio aumentó hasta 12,5 % efectivo anual (E.A.) las recompensas potenciales de su Bóveda a 90 días en pesos colombianos digitales.
Con esta alternativa busca que los usuarios pueden obtener rendimientos sobre sus recursos si mantienen el dinero durante el plazo establecido.
La nueva tasa corresponde a los usuarios que cuentan con la suscripción Littio Pro. Sin embargo, para quienes no tienen ese plan, la recompensa potencial máxima es de 11,5 % E.A.
La actualización también incluye otros productos de ahorro de la plataforma. Por ejemplo, la Bóveda a 30 días en pesos digitales ofrece recompensas potenciales de hasta 10 % E.A. para usuarios Pro y 9 % E.A. para quienes no tienen la suscripción.
Por su parte, los Bolsillos, que permiten retirar los recursos en cualquier momento, llegan hasta 7 % E.A. con Pro y 6 % E.A. sin ese plan.
Relacionado: Entrevista | Littio alista expansión a nuevos mercados desde Dubai: habla su cofundador y CPTO
Cómo obtener las recompensas de Littio
La plataforma ofrece dos alternativas en pesos colombianos digitales, con diferencias en los plazos y en la disponibilidad del dinero.
Las Bóvedas permiten separar recursos durante 30 o 90 días y reconocer las recompensas potenciales al finalizar el periodo. En la Bóveda a 90 días, durante los primeros 15 días el usuario puede agregar saldo o retirar el monto inicial, pero sin recibir las recompensas generadas hasta ese momento.
Después de ese periodo, los recursos permanecen en la Bóveda hasta el vencimiento del ciclo.
Los Bolsillos, en cambio, están diseñados para el dinero que el usuario puede necesitar en cualquier momento. No tienen un plazo fijo, permiten retirar los recursos sin penalización y reconocen recompensas potenciales de manera automática cada siete días.
En cuanto a las tasas, la Bóveda a 90 días ofrece recompensas potenciales de hasta 12,5 % E. A. para los usuarios con Littio Pro y de 11,5 % E. A. para quienes no tienen esa suscripción. En la Bóveda a 30 días, las tasas máximas son de 10 % E. A. con Pro y 9 % E. A. sin Pro. Para los Bolsillos, llegan a 7 % E. A. y 6 % E. A., respectivamente.
Estas cifras corresponden a recompensas potenciales expresadas en efectivo anual. No son rendimientos garantizados y aplican a productos nuevos y renovaciones bajo las condiciones vigentes.
Los productos de Littio funcionan con pesos colombianos digitales (COPM), un activo digital emitido por Minteo, compañía privada que desarrolla infraestructura para monedas digitales locales en América Latina.
Cada COPM está diseñado para mantener una relación de uno a uno con el peso colombiano y cuenta con reservas de al menos un peso por cada unidad emitida. Sin embargo, no es moneda de curso legal ni un activo emitido por el Banco de la República.