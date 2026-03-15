UEFA cancela definitivamente la Finalissima entre Argentina y España por la inseguridad en Catar

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) confirmó oficialmente la cancelación de la Finalissima 2026, el duelo entre las selecciones de Argentina y España que debía disputarse el próximo 27 de marzo.
La decisión se tomó, según el organismo, tras constatar la falta de garantías de seguridad en la sede original de Doha, Catar, debido al conflicto que atraviesa Medio Oriente.
Luego de descartar la posibilidad de usar el Lusail Stadium de Catar, la UEFA detalló que la imposibilidad de concretar un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre una sede alternativa impidió salvar el evento.
“Lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas”, dijo este domingo Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en su cuenta de X.
Entre las propuestas revisadas se encontraba el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, con un reparto equitativo de entradas para ambas aficiones, una opción que Argentina rechazó.
“Desde el primer momento, sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva. La propuesta inicial de disputarlo en Madrid no respetaba ese principio”, escribió Tapia.
También se revisó la posibilidad de realizar el encuentro en campos de Europa como Londres, Lisboa o Roma, o incluso un formato de ida y vuelta entre Madrid y Buenos Aires, pero ninguna de estas alternativas prosperó ante la falta de consenso.
Tapia detalló que Argentina “aceptó la sede sin objeciones”, pero solicitó reprogramar el encuentro para el 31 de marzo, a lo que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol contestó que no era viable, según contó.
La plataforma de streaming DAZN informó que la UEFA tomó la determinación final este domingo tras agotar las instancias de negociación con la Asociación del Fútbol Argentino, que no aceptó disputar el encuentro en España al considerarlo una pérdida de neutralidad competitiva.
El partido estaba programado originalmente en suelo catarí como parte de los acuerdos de cooperación entre la UEFA y la Conmebol, utilizando la infraestructura del Mundial 2022. Sin embargo, la escalada de tensiones geopolíticas en la región, que incluyó ataques a bases militares, tornó inviable el plan inicial.
Cabe recordar que el gobierno de Catar, a través de su federación de fútbol, ya había suspendido todas las competencias deportivas en su territorio desde el pasado 1 de marzo debido a la inestabilidad política.
La Finalissima 2026 enfrentaba a España, campeona de la Eurocopa 2024, contra Argentina, vigente campeona del mundo y de la Copa América 2024. El trofeo en juego representa el máximo duelo intercontinental entre las dos confederaciones más fuertes del fútbol.
Esta edición iba a ser la cuarta ocasión en la que los campeones de ambos continentes se enfrentaban en este formato oficial. En ediciones anteriores, Francia se coronó en 1985 al vencer a Uruguay (2-0), Argentina obtuvo el título en 1993 tras derrotar a Dinamarca y, más recientemente, en 2022, la selección del país latinoamericano levantó la copa ganar 3-0 a Italia.
Con esta cancelación, el mundo del fútbol se queda sin el esperado enfrentamiento entre Lionel Messi y el joven talento Lamine Yamal antes del Mundial de 2026.