Un tarjetón, varias consultas y un riesgo de confusión: así será la votación interpartidista del 8 de marzo

El próximo 8 de marzo, cuando los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo Congreso, no solo definirán la composición del Legislativo. Ese mismo día también podrán participar en las consultas interpartidistas que empiezan a ordenar el tablero de las presidenciales de 2026.
Con ese escenario en mente, el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el diseño de la tarjeta electoral para las consultas. Será una sola, común para todas las organizaciones políticas y coaliciones que decidan medirse ese día. Para la Registraduría, no había alternativa.
“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto”, explicó Penagos. Según el registrador, permitir que los votantes soliciten una tarjeta específica delataría su orientación política ante la mesa de votación.
La decisión, sin embargo, introduce un reto clave: el votante solo podrá marcar una opción en todo el tarjetón. Cualquier doble marcación anulará el voto. El riesgo de confusión no es menor, sobre todo porque en la misma hoja estarán reunidas consultas de distintos sectores ideológicos.
Por ahora, están confirmadas dos consultas. Una, de derecha, con una lista amplia de precandidatos que incluye a:
Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán.
La otra, de izquierda, integrada por Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.
A ese escenario podría sumarse una tercera consulta, en el centro político. La exalcaldesa de Bogotá Claudia López anunció su intención de promoverla como antesala a la contienda presidencial. “He invitado a Juan Fernando Cristo, Maurice Armitage y Sergio Fajardo. Somos personas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y obteniendo resultados para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte participar en la consulta, pero, en todo caso, creo que debemos hacerla con él o sin él”, afirmó.
Penagos recordó que el próximo 6 de febrero vence el plazo para que los precandidatos se postulen ante la Registraduría en caso de que sus organizaciones soliciten formalmente la realización de consultas presidenciales.
Una vez cerradas las inscripciones, se realizará el sorteo para definir la ubicación de cada consulta en la tarjeta electoral y, posteriormente, el orden de los candidatos dentro de cada una, salvo que los partidos ya lo hayan fijado internamente.
En paralelo, la Registraduría avanza en la logística de las elecciones legislativas. Entre el 21 y el 23 de enero se realizarán los sorteos de los jurados de votación en todo el país, un proceso para el cual fueron postulados más de 2,4 millones de ciudadanos, 200.000 más que en las elecciones de Congreso de 2022.