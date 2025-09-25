Universidad Distrital abre inscripciones 2026 con 47 programas y matrícula cero: así puede aplicar

La Alcaldía de Bogotá informó que se abren nuevas inscripciones para estudiar en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el 2026 con 47 programas de pregrado en las siete facultades y con matrícula cero.
Las personas interesadas en realizar su proceso de ingreso en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas deben tener en cuenta que el pago de la inscripción finaliza el 4 de noviembre del 2025 y que la inscripción en línea se puede realizar hasta el 5 de noviembre del 2025.
Recomendaciones para realizar el pre-registro en programas de pregrado
Así las cosas, estos son los pasos que debe seguir para realizar el pre-registro:
- Para diligenciar el formulario de inscripción en el portal web de la Universidad después de haber realizado el pago de la inscripción, se debe dejar pasar 12 horas.
- Una vez transcurridas estas doce 12 horas, ingrese al enlace de Inscripción en Línea dando clic aquí.
- Digite su usuario y clave. Recuerde que, el usuario es el número del documento de identidad registrado al momento de realizar el Pre-registro y la clave es la asignada por el sistema la cual le fue enviada al correo electrónico registrado al momento de realizar el Pre-registro.
- Al realizar la inscripción, el (la) aspirante manifiesta conocer y haber leído el instructivo Oficial de Admisiones del primer periodo académico del año 2026, y acepta todas las condiciones, requisitos, normas y disposiciones internas contempladas para esta convocatoria por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Al momento de realizar la inscripción se deberá contar con una impresora con el fin de poder imprimir su comprobante de inscripción, que es el único documento válido o soporte de inscripción con la Universidad.
“El aspirante que realiza una inscripción, acorde con la Ley 1581 de 2012, autoriza de manera expresa e inequívoca, que los datos personales sean tratados conforme a las funciones propias de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de Institución de Educación Superior”, concluye la Alcaldía.