Universidad EAN recibió reconocimiento del Foro de Presidentes por apoyo a emprendedores: le apunta a mayor inversión

La Universidad Ean fue ganadora en la IV edición de los Premios Dejando Huella, organizados por el Foro de Presidentes. La institución recibió el reconocimiento en la categoría “Modelo de negocio que deja huella”, por su trabajo en el aporte a la generación de empleo, cuidado del ambiente y mejora en la vida de las comunidades.
El reconocimiento destaca el modelo educativo y de gestión de la universidad, junto con el Fondo Impacta, fondo de capital privado que invierte en Emprendimientos Sostenibles en etapa temprana en Colombia
Esta articulación está basada en la innovación y el trabajo con comunidades, logrando resultados reales en la vida de las personas y las organizaciones.
“Es una gran satisfacción ver que la Universidad está considerada dentro de las grandes empresas como una aportante de manera sostenible al bienestar en el país; junto al Fondo Impacta hemos venido trabajando mucho en fortalecer el emprendimiento sostenible en Colombia”, señaló Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean.
¿Cómo funciona la iniciativa premiada?
A través del Fondo Impacta, la Universidad Ean ha acompañado a numerosos emprendimientos sostenibles en distintas regiones del país, ofreciendo programas de incubación y aceleración, acceso a capital, asesoría en innovación y tecnología y espacios de conexión con aliados estratégicos.
Este trabajo se suma a más de cinco décadas de historia institucional, a la acreditación de alta calidad y a las certificaciones internacionales que respaldan su modelo educativo orientado al emprendimiento.
“El Fondo Impacta es la incubadora de la Universidad Ean, una gran plataforma que ha permitido que muchos emprendedores, más de 2.500, tengan la oportunidad de seguir creciendo y seguir impactando a través de sus modelos de negocio. Somos la única universidad que ha dejado huella desde la construcción y consolidación de un fondo de inversión que tiene este enfoque de transformar realidades en nuestro país”, añadió Paola Franco, gerente del Fondo Impacta.
Este premio refleja el trabajo de la comunidad universitaria, como fundadores y directivos, junto a docentes, estudiantes, graduados y equipos administrativos, que han construido una propuesta académica para formar líderes que generan valor económico, social y ambiental.