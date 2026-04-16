Universidad Intergeneracional en Caldas, la apuesta que responde a los cambios demográficos del país

En Colombia se ha venido presentando un fenómeno poco usual en los últimos tiempos: el cambio demográfico, es decir, alteraciones en las características de la población que incluyen variaciones en las tasas de mortalidad, fertilidad y migración.
Según cifras del DANE, en 2025 se registraron 433.678 nacimientos (dato preliminar), lo que representa una reducción del 4,5 % frente al año anterior. En contraste, la esperanza de vida pasó de un promedio de 70 a 77,5 años en un periodo de dos décadas.
Por lo anterior, se proyecta que la edad media del país alcanzó los 33 años en 2026 y que seguirá avanzando. Esto se explica porque, en los próximos 25 años, la proporción de personas mayores de 65 años será de 164,3 por cada 100 niños menores de 15 años.
Eso ha reorganizado a los sectores, que deben plantear estrategias y dinámicas para responder a los cambios y adaptarse a la nueva realidad. En ese escenario aparece una propuesta de la Universidad de Caldas con su programa Universidad Intergeneracional, el cual promueve el aprendizaje a lo largo de la vida y el encuentro entre generaciones.
La iniciativa integra formación gratuita y certificada a través de cursos de 48 horas, una agenda cultural y artística para el disfrute y el ocio activo, y un componente de acompañamiento psicosocial que fortalece habilidades socioemocionales, la autonomía y la construcción de redes de apoyo.
La participación no tiene límite de edad y está abierta a cualquier persona interesada en aprender. Otro de sus principales atractivos es la gratuidad: los cursos, que se ofrecen en los diferentes campus de la Universidad de Caldas o en modalidad virtual, no tienen ningún costo.
Inscripciones y oferta de curso
Las preinscripciones para acceder a la Universidad Intergeneracional en la cuarta cohorte se encuentran abiertas desde el 14 de abril de 2026 y van hasta el martes 21 de abril a las 10:00 a.m.
La información detallada puede consultarse en la página web oficial: https://www.ucaldas.edu.co/portal/universidad-intergeneracional/.
También está disponible a través de los canales de comunicación institucionales, como redes sociales (Instagram @proyeccionucaldas y Facebook Vicerrectoría de Proyección U.Caldas), el correo [email protected] o de manera presencial en la Oficina de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, ubicada en el edificio administrativo de la Sede Central de la Universidad de Caldas.
Ahora sí, la oferta es muy amplia y abarca distintas categorías. Para su cuarta cohorte, el programa ofrece 14 cursos en temas como naturaleza, tecnología, arte, promoción de la salud, historia, entre otros, en modalidad presencial y virtual. Estos son:
- Conexión natural
- Expresión teatral
- Cuidado y promoción del envejecimiento saludable
- Danza argentina
- Alfabetización contra la desinformación
- Inteligencia artificial y derechos en la era digital
- Apreciación de las músicas del mundo
- Conocimiento práctico del clima
- Conectados: herramientas digitales
- Curso práctico de fotografía
- Acuarela, acrílico y óleo
- Textiles ancestrales
- Grandes relatos del territorio
- Cuidado, políticas públicas y vejez
- Apreciación de las músicas del mundo
Cifras que respaldan su impacto en la sociedad
La Universidad Intergeneracional no es experimental. Fue creada en 2025 y desde entonces ha certificado a más de 1.300 personas, niños desde los 8 años y personas mayores hasta los 89 años, en sus tres primeras cohortes, consolidando a la Universidad de Caldas como la institución de educación superior en Colombia que más personas mayores formó en ese año.
La primera cohorte ofreció 11 cursos distribuidos en 12 grupos, certificando a 288 personas. En la segunda cohorte, la oferta se amplió a 22 cursos en 23 grupos, alcanzando a 533 estudiantes en modalidad presencial y 216 en modalidad virtual, para un total de 749 personas certificadas. Finalmente, la tercera cohorte incluyó 13 cursos y certificó a 296 participantes.
Actualmente, el programa continúa su desarrollo con el primer diplomado en Lectura y escritura creativa, que cuenta con 29 estudiantes, y un curso virtual de herramientas prácticas de inteligencia artificial con 298 participantes.