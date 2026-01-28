URA Industries, empresa del sector textil con sede en Medellín, Antioquia, se ha consolidado como un jugador relevante dentro de la manufactura de moda en Colombia gracias a un modelo basado en la co-creación con marcas, el valor agregado en sus procesos productivos y una operación integrada verticalmente.
La compañía cuenta con un equipo de 270 personas y una capacidad instalada para producir más de 2,5 millones de unidades al año. Esta producción se apalanca tanto en sus plantas propias como en una red de más de 50 proveedores aliados, lo que le permite ampliar su operación y responder a las necesidades de aproximadamente 10 marcas nacionales.
“Somos manufactureros y nos enfocamos en lo que tradicionalmente se ha conocido como paquete completo. Nosotros lo llamamos co-creación con las marcas y valor agregado para las marcas en el proceso productivo. Trabajamos de la mano de las marcas más importantes de streetwear de la ciudad y del país”, explicó Andrés Falero, presidente de URA Industries.
URA trabaja con reconocidas marcas dentro de la industria de la moda nacional como Mattelsa, Remanens, Clemont, Monastery, Armatura, Mario Hernández y Monodic, entre otras. Según Falero, se trata de relaciones construidas sobre principios y valores compartidos, con una visión de largo plazo para el desarrollo del sector.
URA Industries opera bajo un esquema de integración vertical, que abarca desde el desarrollo de producto, diseño y procesos comerciales, hasta corte, estampación, confección, gestión de la producción, talento y cultura, y administración. Esta estructura le permite tener mayor control sobre la calidad y los tiempos de entrega, así como adaptarse a los requerimientos específicos de cada cliente.
Algo de resaltar dentro de su proceso es que todas las confeccionistas trabajan sus turnos de pie, un modelo que ha permitido reducir las afectaciones de salud por incomodidades lumbares y que, además, ha demostrado mejorar la competitividad en la planta.
Así es el modelo de URA Industries
Uno de los pilares del modelo de negocio de URA Industries es el bienestar de sus colaboradores, dentro de una visión de sostenibilidad que va más allá del componente ambiental.
“Creemos literalmente en trabajar en condiciones justas y eso pasa por tener salarios diferenciales, pero no porque sí, sino salarios que reflejen realmente lo que hacen las personas y su conocimiento técnico”, afirmó Falero.
En áreas como confección, por ejemplo, los colaboradores pueden devengar hasta $2,8 millones mensuales, cifra que está muy por encima del salario mínimo y que, según la empresa, reconoce que no se trata de una labor meramente operativa, sino técnica. Esta lógica se aplica a lo largo de toda la cadena productiva.
Falero explicó que, aunque el salario mínimo en Colombia tuvo un incremento del 23 %, la compañía ajustó su base salarial y, gracias a esquemas de bonificaciones y beneficios adicionales, continúa ubicándose por encima del mínimo legal.
En materia de abastecimiento, URA Industries combina insumos nacionales con materias primas importadas, especialmente desde Perú, país con el que mantiene alianzas para acceder a telas de altísima calidad. La proporción entre insumos locales e importados depende de las necesidades de cada marca.
“Hay marcas que nos piden casi el 90 % de las telas importadas y otras que nos piden el 90 % de telas nacionales. Respondemos a lo que la marca necesite, siempre velando por entregar el mejor producto con la mejor calidad en las mejores condiciones”, señaló el presidente de la compañía.
Si bien URA Industries no cuenta con el eslabón de tejeduría dentro de su operación, Falero reconoció que su actividad genera un impacto positivo en proveedores aliados, especialmente en el contexto de discusiones sobre políticas arancelarias y protección a la industria.
No obstante, subrayó que la estrategia de la empresa no está basada en coyunturas políticas. “Nuestra visión es cómo trabajamos internamente en la productividad, en el valor agregado y en el valor diferencial. Cómo realmente nos volvemos únicos para competir en el mundo y aprendemos a sortear las olas que las coyunturas políticas nos ponen”, afirmó.
URA Industries no exporta directamente, pero trabaja con marcas que sí lo hacen, por lo que su producción termina llegando a mercados internacionales de manera indirecta. Esto, según Falero, permite mostrar la capacidad de la industria colombiana en el exterior.
En consecuencia, el impacto por temas coyunturales como la situación arancelaria de 10 % de gravamen para entrar a Estados Unidos, o el 30 % que ahora deben pagar los productos colombianos para llegar a Ecuador, no ha impactado de manera directa a la firma.
Pese a esto, el directivo hizo un llamado a fortalecer la integración regional. “Ojalá entendamos que, sobre todo en Latinoamérica, tenemos que vernos como un conjunto de países que trabajan juntos para ganar en el mundo. Cuando nos juntamos, hacemos cosas grandes. Cada uno tiene su especialidad y somos complementarios”, concluyó.
Ura Industries hace parte de las empresas agrupadas en el clúster de moda de la Cámara de Comercio de Medellín, que cuenta con más de 14.000 compañías y representa casi el 9 % del tejido empresarial en el departamento.