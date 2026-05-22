Urbaser, compañía prestadora del servicio de aseo en la ciudad de Popayán, alertó que la operación se ha visto en riesgo por cuenta de ataques de grupos armados al margen de la ley.
El hecho se presentó el pasado 19 de mayo, cuando un vehículo compactador que se desplazaba hacia el sitio de disposición final de residuos fue atacado con arma de fuego en la vía que conduce al corregimiento La Yunga. Esto mientras cumplía con la ruta habitual de recolección y transporte de residuos sólidos en la capital del Cauca.
De acuerdo con la empresa, varios impactos de bala alcanzaron el vehículo en el que se movilizaban los operarios. Y, aunque los miembros resultaron ilesos, “la situación puso en riesgo su vida y obligó a activar los protocolos de seguridad definidos para este tipo de emergencias”.
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La firma también señaló que este es el tercer hecho violento registrado contra la operación de aseo de la ciudad en menos de un mes y advirtió que estos ataques contra la operación afectan directamente la continuidad del servicio.
“Desde Urbaser condenamos enérgicamente este acto criminal que está siendo investigado por las autoridades y que presuntamente fue perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Rechazamos cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida de nuestros colaboradores, contratistas y equipos operativos”, indicó.
De igual forma, reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes, entre ellas la Policía y el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la SuperServicios, la Alcaldía de Popayán, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, para que se adopten medidas inmediatas que permitan garantizar condiciones mínimas de seguridad para la operación y corredores seguros hacia el sitio de disposición final.
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