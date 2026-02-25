Al cierre del 2025, Enel Colombia y sus filiales alcanzaron ingresos operacionales por $16 billones, lo que representó una caída de 5,9 % frente al año anterior ($17 billones). Aun así, la compañía tuvo una utilidad neta de $3,1 billones, que es 34,9 % superior frente al periodo anterior.
Además, la empresa reportó un Ebitda consolidado de $7,3 billones, equivalente a un crecimiento del 20,7 % frente al año anterior.
“Estos resultados reflejan el desempeño del negocio de generación, que contó con un mayor aporte de energía propia, tuvo menores compras en el mercado spot y una estructura de costos controlada. Adicionalmente, el negocio de distribución contribuyó mediante un aumento de la remuneración regulada, asociado a la entrada en operación y reconocimiento de nueva infraestructura, que incrementó la Base Regulatoria de Activos (BRA)”, destacó la empresa.
Igualmente, Enel Colombia propondrá a la Asamblea entregar un dividendo ordinario por acción de $18.543, tal como se ve a continuación:
Plan de inversión
Junto a sus resultados financieros, Enel Colombia presentó un balance de la ejecución de su plan de inversión en 2025. La estrategia, que comprende recursos por $2,9 billones, apuntó al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y la promoción de energías renovables.
Así las cosas, el año pasado la compañía avanzó en la construcción y puesta en marcha del Parque Solar Guayepo III en el Atlántico. La infraestructura, que finalizó la fase de energización, contará con una potencia máxima de 266MWp.
En paralelo, la empresa de energía realizó un mantenimiento mayor en la Central Hidroeléctrica El Guavio que se tradujo en una inversión superior a los 18 millones de euros. También se realizaron por primera vez en el país las adecuaciones subacuáticas en la bocatoma de la planta, con buzos a 120 metros de profundidad para instalar una pantalla de protección de cerca de ocho metros de altura, con el fin de evitar el ingreso de sedimentos al sistema de generación y garantizar la operación confiable de la central.
A esa lista de inversiones se suma la modernización de las centrales hidroeléctricas Paraíso y Guaca en Cundinamarca. Los trabajos agrupan una inversión superior a los siete millones de euros y ambas plantas en conjunto suman 600 MW.
Otras obras realizadas por Enel
En el último trimestre del año, Enel también avanzó en la expansión y modernización de la red eléctrica en Bogotá y Cundinamarca mediante la puesta en marcha de infraestructura estratégica que fortalece la confiabilidad del sistema y habilita proyectos de movilidad eléctrica masiva, fundamentales para la transformación urbana de la región.
En el marco de estas obras, entró en operación la Subestación Porvenir, ubicada en el Patio Taller del Metro de Bogotá. Este espacio suministrará la energía necesaria para la operación de la primera línea y contó con una inversión cercana a los $88.000 millones.
De manera complementaria, y con una inversión cercana a los $106.000 millones, la compañía puso en servicio la Subestación Montevideo, en Puente Aranda, un hito para la operación del RegioTram de Occidente. Según destacó en su balance, esta infraestructura 100 % digital y telecontrolada permitirá la conexión ferroviaria entre Bogotá y los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, beneficiando a más de 60.000 habitantes y fortaleciendo la integración regional.
El año pasado, la firma también llevó a cabo la puesta en operación de la Subestación Bochica, en Gachancipá, con una inversión aproximada de $85.000 millones y una capacidad de 130 MVA, para fortalecer el servicio de la Sabana Centro y así beneficiar a más de 20.200 habitantes.
Además, avanzó en la construcción de la línea de alta tensión de doble circuito La Guaca – El Colegio, alcanzando un progreso cercano al 90 % al cierre del periodo, con una inversión superior a $34.800 millones, reforzando la infraestructura de conexión de Cundinamarca.
