V Grand Hotel Medellín se integra a Radisson Individuals

El icónico hotel Viaggio Medellín inicia una nueva etapa al convertirse en V Grand Hotel, propiedad que ahora forma parte de Radisson Individuals de Choice Hotels. Esta alianza marca un hito para la hospitalidad en Medellín, al presentar una propuesta que combina bienestar, tecnología, sostenibilidad y cultura local, posicionando al hotel como un referente del lujo consciente en Colombia. Con esta transformación, la propiedad consolida una identidad fresca y sofisticada que busca reinventar la experiencia del viajero moderno.
La renovación implicó una modernización estructural, tecnología de vanguardia, zonas especializadas en bienestar y un profundo replanteamiento de su identidad visual y filosofía de servicio. Además, se proyecta otra inversión para continuar su expansión y abrir nuevas propiedades en otras ciudades del país. Desde su propuesta de hospitalidad, V Grand Hotel también impulsará un crecimiento del 50% en empleos directos e indirectos, al tiempo que fortalecerá su impacto en la comunidad mediante el programa V Local, que integra a más de 50 familias de artesanos y emprendedores colombianos en la experiencia del huésped.
Entre sus diferenciales, destacan sus habitaciones inteligentes, experiencias personalizadas de bienestar, alianzas culturales, espacios de coworking y el restaurante insignia Tres Generaciones, inspirado en la cocina italiana con un enfoque consciente. Su ubicación estratégica en El Poblado, sus amplias vistas de la ciudad, su enfoque en descanso integral y su filosofía de puertas abiertas para locales y viajeros convierten al V Grand Hotel en un epicentro de turismo auténtico, cultural y sostenible.
Al integrarse a Choice Hotels, la propiedad accede a una red global de distribución, tecnología avanzada, el programa de fidelización Choice Privileges® y una comunidad internacional de viajeros frecuentes. Esto le permite elevar su alcance en mercados clave y fortalecer su posicionamiento como una propuesta de lujo con identidad propia, respaldada por estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.
El CEO del hotel, Gabriel Lamus, afirma que este nuevo capítulo representa un compromiso profundo con el propósito de la marca: “V Grand Hotel es un sueño creado para todos los viajeros que quieren conocer lo auténtico y único de Colombia. Nos basamos en cuatro pilares: nuestra gente, nuestro bienestar, nuestra cultura y nuestro planeta. Cada detalle ha sido curado para narrar una historia y mostrar lo mejor de nuestro país. Al unir fuerzas con Choice Hotels encontramos el equilibrio perfecto entre honrar nuestras raíces y ofrecer un servicio con estándares internacionales. Queremos que cada huésped sienta que este lugar siempre será su casa en Medellín”, expresó.
Más información del hotel en: www.v-grandhotels.com