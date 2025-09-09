Noticias empresariales Noticias de Minería y Energía

En el Valle del Cauca la innovación y la creatividad se transforman en soluciones para la bioenergía

Serán iniciativas innovadoras regionales con impacto país que ofrezcan soluciones a grandes desafíos globales del territorio, la industria, entre otros.

Econova Valle real
Econova Valle estará ubicado en el edificio Yawa, Centro de Ciencia, Arte y Tecnología de Cali. Foto: cortesía Cámara de Comercio de Cali

Dice la sabiduría popular que ‘la basura de unos es el tesoro de otros’, un refrán que le aplica perfecto al Centro de Innovación Econova Valle, iniciativa del Grupo Ecopetrol -a través de la red de innovación inteligente Econova- y la Cámara de Comercio de Cali como operador de este nodo, en la que los residuos forestales e industriales, como los que provienen de cultivos agrícolas, se pueden transformar en soluciones innovadoras para impulsar la transición energética

El Centro de Innovación se proyecta como un ecosistema vivo y de cocreación para empresas, emprendedores, académicos y territorio. Promoverá iniciativas innovadoras regionales con impacto país que ofrezcan soluciones a los grandes desafíos globales del territorio, el grupo Ecopetrol y la industria.

Con la puesta en marcha de este centro, se busca que la innovación y la tecnología sean impulsores de las energías limpias a partir de la biomasa de cultivos como bagazo de caña, algas, lodos de aguas residuales, desechos animales, forestales e industriales, resultando en soluciones innovadoras que permitan atender la actual demanda energética del país.

Panorámicas de Cultivo de Caña de Azúcar
Panorámica de cultivo de caña de azúcar. Foto: cortesía Cámara de Comercio de Cali

La Cámara de Comercio de Cali, encargada de operar Econova Valle, es una entidad que, por su visión de competitividad, sostenibilidad y gestión social, se convierte en un aliado para impulsar la Red del Grupo Ecopetrol que ya cuenta con espacios activos de innovación en Santander, Bolivar, Antioquia, Meta, Bogotá y La Guajira.

Soluciones innovadoras locales con impacto global

Este nuevo nodo de innovación está alineado con los objetivos estratégicos del Grupo Ecopetrol y dos de sus pilares estratégicos: generar valor con sosTECnibilidad y desarrollar conocimiento de vanguardia.

Su propuesta de valor está encaminada en cuatro grandes líneas. La primera se fundamenta en la Innovación Abierta para conectar a las empresas y a los emprendedores con desafíos reales de la transición energética; la segunda es la de Innovación para el ecosistema CT+i que contará con un portafolio de servicios y productos orientado a la industria.

Capacidad de Innovación para el Grupo Ecopetrol es la tercera línea de acción y se enfoca en la búsqueda de soluciones para el cumplimento de los retos y objetivos del Grupo, la industria y el territorio, mientras que Innovación Social, la cuarta, se refiere a la estrategia de articulación con la comunidad para identificar y poner en marcha soluciones a problemáticas sociales y frentes de la agenda de sosTECnibilidad. 

Econova Valle
El Centro de Innovación se proyecta como un ecosistema vivo y de cocreación para empresas, emprendedores, académicos y territorio. Foto: cortesía Cámara de Comercio de Cali

Además de tener el respaldo de Ecopetrol y la Cámara de Comercio, el Centro de Innovación Econova Valle cuenta con Cenit, su filial experta en transporte y logística de hidrocarburos, y se articula con el conocimiento, capacidades, infraestructura y experiencia del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición – ICPET, junto con el apoyo del Clúster de Energía Inteligente de la región, coordinado por la Cámara de Comercio de Cali, el cual agrupa a más de 500 empresas vinculadas a la cadena de valor energética con capacidad técnica y empresarial al ecosistema innovador.

De esa manera, a través de retos de innovación abierta, pruebas tecnológicas, agendas académicas y empresariales, redes de colaboración, espacios de apropiación, búsqueda de mecanismos de financiación y articulación, y la participación de la academia y el Estado, en Econova Valle se podrán hacer realidad soluciones innovadoras regionales con potencial a ser replicadas a escala nacional.

