Valora Analitik y Bukz revelan los libros imperdibles en su selección de noviembre de 2025

Valora Analitik y Bukz presentan una nueva edición del Top de Libros Favoritos correspondiente a noviembre de 2025, un espacio editorial que mes a mes pone en el radar las obras más influyentes de ficción y no ficción entre líderes empresariales, emprendedores, ejecutivos y lectores interesados en el desarrollo personal, el liderazgo y la comprensión del mundo actual. Esta alianza se consolida como una guía de referencia para quienes buscan lecturas que no solo entretienen, sino que también inspiran, cuestionan y transforman la manera de pensar y tomar decisiones.
La selección de noviembre vuelve a mostrar una mezcla poderosa entre títulos que dominan las conversaciones en entornos corporativos y libros que, desde la literatura, ofrecen miradas profundas sobre la condición humana, la sociedad y los dilemas contemporáneos. El listado se construye a partir de las preferencias de la comunidad lectora y del impacto que estas obras están teniendo en discusiones sobre negocios, crecimiento personal y liderazgo consciente, así como en la narrativa literaria actual
En la categoría de no ficción, el ranking del mes está encabezado por Cómo enriquecer a Colombia, de Camilo Guzmán Sáenz, una obra que invita a repensar el desarrollo económico del país desde una mirada estructural y de largo plazo. Le sigue Medellín ya no les pertenece: Bitácora de un asalto, de Gloria Jaramillo, Yamid López y Julián Vásquez, un libro que ha generado amplio debate por su análisis crítico sobre el rumbo de la ciudad.
En un tono más práctico y personal aparece Cómo mandar a la mierda de forma educada, de Alba Cardalda, mientras que clásicos contemporáneos del crecimiento personal y el liderazgo siguen firmes en el gusto de los lectores, como Hábitos atómicos de James Clear y La teoría Let Them. La clave está en soltar de Mel Robbins. La lista también incluye Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé; El juego infinito, de Simon Sinek; El camino del artista, de Julia Cameron; y el infaltable Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, que continúa siendo una referencia transversal para el mundo empresarial y de las relaciones humanas.
Los elegidos en títulos de ficción
Por su parte, la ficción aporta una mirada complementaria y profundamente reflexiva. Entre los títulos más destacados de noviembre se encuentra Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, una novela que sigue conmoviendo a nuevas generaciones de lectores. Santiago Posteguillo aparece con Los tres mundos – La conquista de las Galias por Julio César, mientras que el suspenso y el misterio están representados por El último secreto, de Dan Brown.
La literatura colombiana tiene una presencia relevante con Vírgenes y toxicómanos, de Mario Mendoza; Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Masso; y Los espantos de Mamá, de Gilmer Mesa. Completan el listado La vegetariana, de Han Kang; Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende; Alas de ónix (Empíreo 3), de Rebecca Yarros; y Las gratitudes, de Delphine De Vigan, obras que exploran desde la intimidad emocional hasta universos narrativos de gran escala.
Así, esta nueva entrega del Top de Libros Favoritos Valora Analitik x Bukz noviembre de 2025 confirma que la lectura sigue siendo una herramienta clave para comprender los retos del liderazgo, los negocios y la vida personal, así como una vía para conectar con historias que amplían la sensibilidad y el pensamiento crítico. Una selección que refleja las preocupaciones, aspiraciones y conversaciones que hoy marcan la agenda de quienes buscan crecer, cuestionarse y entender mejor el entorno que los rodea.