¿Por qué se disparó la venta de carros eléctricos en Colombia?

Datos de la ADNI y Fenalco muestran que la venta de carros eléctricos en Colombia se disparó con corte al mes de marzo de este año, algunas causas se justificarían por fenómenos internacionales y, en otros casos, por cuenta de escenarios locales.
Dicen los recientes resultados que la comercialización de estos vehículos vio un registro total de 5.083 unidades, casi el doble de lo que se dio en febrero de este año.
De hecho, la venta de carros eléctricos en Colombia de marzo fue la más alta desde enero del 2024 y mantiene las expectativas por un mercado que podría seguir fortaleciéndose este año.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que el crecimiento de los vehículos eléctricos en el mercado nacional obedece al incremento de las escalas mundiales de producción, que los ha hecho más asequibles.
Más causas del fuerte aumento en la venta de carros eléctricos en Colombia
Así mismo, se habría dado por la revaluación de la tasa de cambio “y a las razonables tasas de interés”, indicó el dirigente gremial.
La perspectiva de Fenalco asegura que este incremento obedece al esfuerzo y la competencia de las marcas en el mercado nacional. “La política de subir aranceles en los últimos 60 años ha sido nefasta para motivar el incremento del ensamblaje”.
A ojos del presidente Gustavo Petro la disparada en la venta de carros eléctricos en Colombia tiene su causa en los resultados de una política económica y tributaria que favorece a las industrias que cuidan al medio ambiente.
“Este es el verdadero cambio en función de la vida, gracias a nuestra política arancelaria sobre vehículos a gasolina, encareciéndolos, en solo un mes duplicamos la venta de carros eléctricos”, dijo el mandatario.
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Sin embargo, añadió, hay todavía una serie de retos en materia de infraestructura que debería solventarse para que sean cada vez más los vehículos de esta índole los que circulen en las ciudades principales del país, una visión que comparten varios gremios del segmento.