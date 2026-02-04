Relevante | Venta de Movistar en Colombia se concretó en último día de negociación: así fue la millonaria transacción

La estrategia de Millicom para consolidarse en el mercado de telecomunicaciones en Colombia sigue tomando forma y ya posee el control de dos de los principales jugadores en telefonía móvil.
Como consecuencia, la empresa de Luxemburgo da un paso relevante en la creación de un operador único en el país, con el desembolso de recursos calculados en cerca de $3,7 billones, si se tiene en cuenta lo pagado a EPM, la OPA y la valoración de la parte del Gobierno en Colombia Telecomunicaciones (Movistar).
Este proceso, que ha avanzado durante los últimos meses en aprobaciones regulatorias y negociaciones, vio logros concretos desde la semana pasada.
El pasado 27 de enero se realizó la venta del 49,9 % de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tenía en Tigo, en una sociedad que compartía con Millicom.
Tras el negocio, la multinacional quedó con la propiedad de prácticamente el 100 % de una de las empresas más reconocidas en las comunicaciones en Colombia. Por esta participación EPM recibió $2,09 billones
Y ahora, en su último día, la Oferta Pública de Adquisición por hasta el 68,35 % de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (que opera bajo la marca Movistar) se confirmó que Millicom adquirió su control, a la espera de la enajenación del porcentaje de la Nación.
Resultado de la OPA por Movistar en Colombia
De acuerdo con lo informado por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), las aceptaciones se dieron por 2.301.779.819 acciones, que equivalen al 67,5 % de los títulos en circulación de Colombia Telecomunicaciones.
Si se tiene en cuenta que Millicom ofreció comprar cada acción a US$0,0932, con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de este miércoles, que es de $3.622, Millicom habría destinado aproximadamente $777.012 millones en esta oferta ($337,5 por acción).
Hay que decir que para efectos de calcular el precio por acción en pesos, se usa la TRM publicada y certificada por la SFC vigente en la fecha de adjudicación, según el aviso de oferta de la OPA.
Vale recordar que la empresa española Telefónica, a través de sus filiales en Colombia poseía el 67,49 % de las acciones de TelCol.
El porcentaje restante buscado en la OPA estaba en manos de una serie de inversionistas minoritarios entre los que se puede destacar RTVC, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de esa misma ciudad, Teveandina y Central de Inversiones (CISA). En su conjunto, estos inversionistas no llegan a 1 % de las acciones.
Gobierno recibiría $856.005 millones por sus acciones en Movistar
Tras la aprobación del Gobierno Petro, que a finales del año pasado también dio luz verde al programa de enajenación del 32,5 % que la Nación tiene en Movistar, fue publicado el Aviso de Oferta de Venta, correspondiente de la primera etapa.
En este aviso, se detalla que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ofrece en venta 1.108 millones de acciones ordinarias de ColTel de su propiedad, a un precio fijo por acción de $772,38, lo que resultaría en una operación por un monto estimado en $856.005 millones.
En esta primera etapa, que irá hasta el 19 de marzo de este año, podrán participar los destinatarios con condiciones especiales, que incluye a trabajadores, extrabajadores y pensionados de CoTel, sindicatos, fondos de empleados, fondos de inversión y de cesantías, así como cajas de compensación familiar.
Vale recordar que, de acuerdo con el decreto, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la ministra de TIC, en la segunda etapa se ofrecerán al público en general las acciones que no hayan sido adquiridas por los destinatarios de condiciones especiales en la primera etapa.
Si bien el decreto no menciona directamente a Millicom, en el pasado se ha manifestado el interés de esta compañía de telecomunicaciones de negociar con el gobierno colombiano, por lo cual puede esperarse su participación, una vez finalizada la primera etapa.
