Ventas de Chocolatinas Jet se dispararon 67 % con jugada clave del Grupo Nutresa 

La estrategia de precios del Grupo Nutresa, uno de los conglomerados de alimentos más relevantes de Colombia, ha sido históricamente determinante para sostener su liderazgo en productos de consumo masivo.
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En un entorno de presión sobre el gasto de los hogares, cada ajuste en precios puede redefinir el comportamiento del consumidor y el desempeño del retail.
Una decisión reciente del Grupo Nutresa sobre las Chocolatinas Jet —uno de los productos más emblemáticos del portafolio de la compañía— no solo reconfiguró la dinámica de compra en Colombia, sino que comenzó a generar efectos visibles en el canal tradicional, donde millones de transacciones diarias dependen de productos de bajo valor unitario.
La Compañía Nacional de Chocolates, filial de Grupo Nutresa, decidió en abril de 2026 reducir el precio de la chocolatina Jet a $1.000, una medida orientada a recuperar accesibilidad en medio de un entorno económico desafiante. La apuesta apuntó a estimular la frecuencia de compra y fortalecer la relación con los consumidores.
Los resultados han sido contundentes. Seis semanas después de implementada la medida, la rotación del producto creció 67 %. En términos prácticos, una tienda que antes vendía 50 unidades mensuales a $1.200 ahora comercializa cerca de 84 chocolatinas tras la reducción de precio.
“Vemos con optimismo que en las tiendas donde ya se hizo efectivo el precio al consumidor de $1.000, la rotación ha aumentado 67 %. Ese comportamiento transforma la dinámica del punto de venta: las personas compran con mayor frecuencia y la chocolatina se convierte en una razón cotidiana para volver a la tienda”, explicó Regina Malo, gerente de Mercadeo de Chocolates de Grupo Nutresa.
El precio como palanca para reactivar el consumo de las Chocolatinas Jet
El caso de la chocolatina Jet confirma una característica clave del mercado colombiano: la alta sensibilidad del consumo a cambios en precios en categorías de compra impulsiva. En productos de bajo costo, pequeñas variaciones pueden traducirse en aumentos significativos en volumen.
En el canal tradicional —que agrupa a más de 400.000 tenderos en el país— el impacto ha sido especialmente visible. La reducción de precio no solo elevó la cantidad de unidades vendidas, sino que incrementó el tráfico en los puntos de venta y la frecuencia de compra.
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“Desde que la chocolatina Jet volvió a los $1.000 pesos, el cambio en mi negocio ha sido inmediato. La rotación se disparó; antes un cliente me pedía dos chocolatinas, pero ahora, como el precio bajó, se llevan cuatro y hasta cinco de una vez”, señaló Luz Dary Meneses, tendera.
Este fenómeno tiene implicaciones directas en la economía diaria del pequeño comercio: mayor flujo de caja, más recurrencia de clientes y dinamización del inventario.
El efecto también se trasladó a otros canales del grupo. En Novaventa —la unidad de ventas por catálogo y máquinas vending— las unidades comercializadas se multiplicaron por 3,8 veces frente al promedio de las últimas seis campañas. Además, el número de clientes activos creció 17 %, lo que evidencia una ampliación del alcance del producto.
Más allá del corto plazo, la jugada de Grupo Nutresa responde a una lógica estratégica: privilegiar el volumen de ventas sobre el margen unitario en productos clave para mantener participación de mercado y relevancia en el consumo cotidiano.
La chocolatina Jet, además, tiene un valor diferencial en el mercado colombiano por su posicionamiento histórico y emocional. Esto amplifica el impacto de cualquier cambio en su precio o disponibilidad.
“Encontramos que los colombianos recuperaron el hábito de consumir Jet en distintos momentos de su cotidianidad: después del tinto, como un detalle para regalar, al cierre del almuerzo”, afirmó Rosita Salazar, líder de marca Jet.
En términos de implementación, la adopción del nuevo precio supera el 90 % en grandes cadenas, mayoristas y autoservicios. En el canal tradicional, el avance es progresivo y ya se acerca al 40 %, con crecimiento sostenido, según datos de Mi Caja Nutresa (2026).
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Regionalmente, el mayor dinamismo en ventas se registra en el suroccidente del país, seguido por los Santanderes, Antioquia y Bogotá, lo que refleja una rápida penetración en mercados con alta densidad de comercio minorista.