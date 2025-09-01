Ventas de vehículos en Colombia crecieron 29 % en agosto: superaron las 21.000 unidades

Fenalco y ANDI, gremios representantes del sector automotor en el país, publicaron el ‘Informe de Registro de Vehículos a agosto de 2025’.
De acuerdo con el informe de los gremios, en agosto del 2025 el sector automotor alcanzó las 21.285 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 29 % frente al mismo mes del 2024, que fue de 16.498.
Durante el mismo mes, el registro de vehículos eléctricos crece en un 148 % con 1.647 unidades registradas respecto a agosto del 2024. En ese mismo periodo, el registro de vehículos híbridos crece un 66 % con 6.066 unidades registradas respecto a agosto del 2024.
Entre tanto, los segmentos que presentaron un crecimiento destacado fueron los comerciales de carga con un incremento del 93 %, seguidos por las camionetas y los vehículos tipo SUV con incrementos del 61,6 % y 30 % en comparación con agosto del año anterior.
En ese mismo periodo, las ciudades con mayor crecimiento en ventas de vehículos fueron Manizales con un aumento del 154 %, seguida por Villavicencio con un 68 % y Madrid con un 57 %. También se destacaron Funza y Montería con crecimientos del 56 % y 53 %, respectivamente.
Ventas acumuladas en 2025
De otro lado, el informe muestra que, con corte a agosto de 2025, se han vendido 150.163 vehículos nuevos en el país, teniendo una importante reducción si se compara con el mismo periodo de 2024, el cual fue de 200.953.
Marcas más vendidas
En cuanto a las marcas más vendidas, el informe muestra que las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de agosto fueron: Toyota, Renault, Kia, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 11,8 %, 11,4 %, 11,1 %, 10,0 % y 8,6 % representando el 53 % del total de vehículos matriculados en el octavo mes del año.
Asimismo, las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y agosto fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,1 %, 13,0 %, 11,3 %, 9,0 % y 8,4 % representando el 55 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.
